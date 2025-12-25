「320+1嘉義市博覽會」把握週末衝最後一波

快訊

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自嘉義市政府

「320+1嘉義市博覽會」自12月12日起盛大開幕，至今已經湧進超過250萬人次到來，接下來25日行憲紀念日及聖誕節，還有28日閉幕，預計將有更多民眾前來，參觀人數將再創新高。

文化局表示，嘉義市博覽會活動倒數中，即將登場亮點搶先看，眾所期待的國際管樂節，音樂廳室內音樂會25日有台北愛樂少年管樂團，26日泰國TRU 交響管樂團，27日國立臺灣師範大學管樂隊 feat. 卡納特．阿克梅托夫，還有馬來西亞檳城交響管樂團，28日日本伊奈學園OB吹奏樂團以及臺北爵士大樂隊 feat. 薩謬爾・布拉瑟。

文化公園和中正公園二處的戶外音樂會，本週包括香港眾樂團、泰國TRU 交響管樂團、日本高山西高等學校吹奏樂部、日本加須市鯉魚旗管樂團、馬來西亞檳城交響管樂團的演出，保證精彩可期。

還有《321 Party! 嘉義潮流節》，將於 12 月 25 日至 27 日聖誕假期至跨年前夕，在檜意森活村熱烈登場。由金曲製作人米奇林 MCKY LIN 領軍策展，結合音樂、行為藝術、服飾、文字、光影與裝置藝術，連續三天翻轉百年古蹟的夜晚面貌，打造獨屬嘉義市的潮流盛典。

而位於舊監獄宿舍群的「嘉私選物 CHIAYI GOODS」特展，更成為最近話題焦點，開展至今狂發近萬張！由黑潮文化企劃、知名插畫家湯士賢操刀，並與嘉義在地「精工刻印」合作打造的「嘉私小卡」，超精緻疊色印章成排隊熱點。週末限定互動展演「嘉義式 +1 仔」，邀親子共同度過驚喜午後！

「嘉義大舞台」最後兩場壓軸大秀，27日《霹靂魔幻音樂會：樂武震天》匯聚兩大藝術領域，展開霹靂國際多媒體與嘉義市國際管樂節首度合作的全新篇章。28日【閉幕大典】《+1+1+1派對》，金曲歌王李英宏和陳建瑋將帶來他們為嘉義量身打造的合作曲，在派對中將為為期17天的節目畫下燦爛句點。

嘉義 樂團 音樂會

