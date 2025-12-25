享鴨邀新住民家庭共享溫暖 捐這金額幫助兒少據點

照片取自臺南市政府

為響應臺南市「照顧弱勢優先」的政策精神，享鴨再度攜手臺南市政府社會局，24日於享鴨臺南市官邸店辦理「2025年分享餐桌－百味同桌 不同的家鄉味，一樣的人情味」公益餐會，社會局郭乃文局長及秘書處黃國照處長代表黃偉哲巿長一同出席，邀請80位新住民家庭成員齊聚一堂，共同品嚐溫馨美味的烤鴨饗宴。為延續這份溫暖，王品享鴨此次除捐贈新臺幣12萬元作為公益餐會之活動費用，同時捐贈14萬元至社會局救助金專戶，支持兒少社區關懷據點及相關服務，期盼以實際行動持續傳遞關懷，為新住民家庭帶來更多力量與支持。

臺南市長黃偉哲表示，感謝王品集團旗下品牌享鴨長期投入公益，以實際行動支持本市新住民家庭，不僅以溫暖餐會陪伴家庭相聚，也展現企業促進多元文化融合、深耕在地的用心。市府將持續與民間企業協力，強化新住民家庭各項支持服務，期盼透過更多跨域合作，共同打造友善、多元且包容的城市環境，讓新住民在臺南安心生活、自在發展。

社會局長郭乃文表示，社會局將持續強化新住民及其子女在語言、教育、生活適應與就業等面向的支持，並透過社區化服務讓資源更貼近家庭，提升新住民的生活品質與幸福感。她也感謝享鴨的公益參與，企業投入不僅帶來實質協助，更展現深厚的社會影響力，為新住民家庭及兒少弱勢族群帶來正向支持，使每一份溫暖都成為家庭與孩子們勇敢向前的力量。

