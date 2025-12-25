南瀛草地音樂會周六登場 玖壹壹壓軸、林隆璇、瑤瑤、日本女團首唱

台南市耶誕跨年系列活動-南瀛草地音樂會27日在新營南瀛綠都心登場，包括影視歌三棲的郭書瑤帶來新作品、林隆璇演唱經典情歌、日本新銳女子樂團Faulieu.帶來可愛又細膩的演出，玖壹壹壓軸，氣象署預報當天氣溫在16到24度間，非常適合參與戶外活動，市府請大家不要錯過。

市長黃偉哲表示，台南好YOUNG耶誕跨年系列活動連續4年邀日星演出，今年首次邀請日本新銳女子樂團Faulieu.登上新營表演舞台，明年3月溪北將舉辦國際蘭展，將贈送致蘭花絲巾作為紀念。

去年擔綱跨年後壓軸的玖壹壹魅力嗨翻全場，團員洋蔥當場許願今年還要再來台南系列活動演唱，黃偉哲允諾，今年也兌現承諾將玖壹壹邀請來新營表演，玖壹壹準備9首歌，要讓新營民眾一起嗨翻天。

郭書瑤主演的何百芮的地獄戀曲喜劇戲劇明年在Netflix及八大戲劇台等平台播出，她除了帶來觀眾熟悉的歌曲，也精心準備新歌曲，此外，張羽靚、吳汶芳、柯泯薰等歌手演唱，林亭翰與父親林隆璇同台演出。