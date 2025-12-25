7周年就職日台南迎來大禮 黃偉哲：「國圖南館」明年完工

台南市長黃偉哲今天就職滿7周年，行程滿檔，一早與教育部副司長顏寶月前往視察「國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心」(簡稱國圖南館)工程進度。黃偉哲表示，「國圖南館」明年即將完工，佔地超過6000坪，不僅是全台最大的圖書典藏中心，更是南台灣重要的知識樞紐與閱讀新地標，象徵國家級文化資源向地方深耕的重要里程碑。

國圖南館位在新營區，是溪北地區近年來規模最大、層級最高的文化建設。為配合國圖南館建設，市府同步推動多項周邊公共建設與交通改善措施，包括新闢8公尺寬聯外道路、整合周邊停車空間，並串聯溪北地區大眾運輸路線，全面提升到館的交通便利性；同時也針對周邊市府用地進行解編與活化，為未來文化發展與公共服務預留更多彈性與可能。

國圖南館館長王涵青指出，國圖南館落成後將肩負多項國家級任務，典藏容量可達1500萬冊以上，將成為台灣圖書典藏體系的新核心；同時也規畫作為南台灣圖書資訊專業人才的培訓基地，為圖書與資訊領域培育更多新世代人才。國圖南館以「從兒童青少年到學術專業的全齡閱讀博物館」為定位，回應不同年齡與學習階段的閱讀與研究需求，讓知識真正走進市民生活。

在服務面向上，國圖南館未來將與台南市立圖書館攜手合作，推動一站式圖書館閱讀服務，整合借閱、調閱、數位資源及主題閱讀推廣，讓市民能更便利地使用國家級與地方圖書資源，逐步形塑「城市即圖書館」的閱讀生活圈。

此外，國圖南館的建築設計充分展現對環境永續的重視，基地內近六成的原有老樹獲得保留，透過建築量體與綠意共生的規劃，營造結合自然景觀與人文閱讀的友善場域，展現文化建設與永續理念並行的實踐成果。

黃偉哲表示，今天是耶誕節台南迎來這一份大禮，國圖南館及數位典藏中心工程進展順利接近完工。除兩棟硬體建築物外，內部設計以及採用的新科技，有全國最先進的以機器檢索藏書技術等，令人耳目一新。