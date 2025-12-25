快訊

民眾黨再-1…陳諭韋退黨「改無黨籍參選」 親曝原因：不是政治算計

中央總預算卡關 賴總統：立院無法如期審查「不必再談憲政精神」

耶誕節傳槍響！雲林男持槍拒檢逃逸 警連開10槍抓人過程曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

7周年就職日台南迎來大禮 黃偉哲：「國圖南館」明年完工

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
位在台南新營區的國圖南館，即將在2026年完工，是全台最大的圖書典藏中心。圖／台南市政府提供
位在台南新營區的國圖南館，即將在2026年完工，是全台最大的圖書典藏中心。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲今天就職滿7周年，行程滿檔，一早與教育部副司長顏寶月前往視察「國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心」(簡稱國圖南館)工程進度。黃偉哲表示，「國圖南館」明年即將完工，佔地超過6000坪，不僅是全台最大的圖書典藏中心，更是南台灣重要的知識樞紐與閱讀新地標，象徵國家級文化資源向地方深耕的重要里程碑。

⭐2025總回顧

國圖南館位在新營區，是溪北地區近年來規模最大、層級最高的文化建設。為配合國圖南館建設，市府同步推動多項周邊公共建設與交通改善措施，包括新闢8公尺寬聯外道路、整合周邊停車空間，並串聯溪北地區大眾運輸路線，全面提升到館的交通便利性；同時也針對周邊市府用地進行解編與活化，為未來文化發展與公共服務預留更多彈性與可能。

國圖南館館長王涵青指出，國圖南館落成後將肩負多項國家級任務，典藏容量可達1500萬冊以上，將成為台灣圖書典藏體系的新核心；同時也規畫作為南台灣圖書資訊專業人才的培訓基地，為圖書與資訊領域培育更多新世代人才。國圖南館以「從兒童青少年到學術專業的全齡閱讀博物館」為定位，回應不同年齡與學習階段的閱讀與研究需求，讓知識真正走進市民生活。

在服務面向上，國圖南館未來將與台南市立圖書館攜手合作，推動一站式圖書館閱讀服務，整合借閱、調閱、數位資源及主題閱讀推廣，讓市民能更便利地使用國家級與地方圖書資源，逐步形塑「城市即圖書館」的閱讀生活圈。

此外，國圖南館的建築設計充分展現對環境永續的重視，基地內近六成的原有老樹獲得保留，透過建築量體與綠意共生的規劃，營造結合自然景觀與人文閱讀的友善場域，展現文化建設與永續理念並行的實踐成果。

黃偉哲表示，今天是耶誕節台南迎來這一份大禮，國圖南館及數位典藏中心工程進展順利接近完工。除兩棟硬體建築物外，內部設計以及採用的新科技，有全國最先進的以機器檢索藏書技術等，令人耳目一新。

國圖南館服務對象不僅是大新營區，更可擴散至雲嘉南等地，可說是南台灣愛書人及學子的福音。黃偉哲強調，市府將持續與國家圖書館密切合作，確保工程如期如質完成，讓這座南台灣的重要文化建設早日啟用、服務市民。

台南市長黃偉哲（右六）今天視察國圖南館，即將在2026年完工，全台最大的圖書典藏中心。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（右六）今天視察國圖南館，即將在2026年完工，全台最大的圖書典藏中心。圖／台南市政府提供
位在台南新營區的國圖南館，即將在2026年完工，是全台最大的圖書典藏中心。圖／台南市政府提供
位在台南新營區的國圖南館，即將在2026年完工，是全台最大的圖書典藏中心。圖／台南市政府提供

圖書館 黃偉哲

延伸閱讀

就職7週年視察國圖南館 黃偉哲：預定115年完工

影／台南市消防局前局長疑涉貪 黃偉哲：他已非市府的人

歷時3年竣工 馬沙溝多功能活動中心今入厝吃湯圓慶賀

數字展現台南蛻變 黃偉哲亮7年政績：引投資近3千億、減債逾200億

相關新聞

南瀛草地音樂會周六登場 玖壹壹壓軸、林隆璇、瑤瑤、日本女團首唱

台南市耶誕跨年系列活動-南瀛草地音樂會27日在新營南瀛綠都心登場，包括影視歌三棲的郭書瑤帶來新作品、林隆璇演唱經典情歌、...

7周年就職日台南迎來大禮 黃偉哲：「國圖南館」明年完工

台南市長黃偉哲今天就職滿7周年，行程滿檔，一早與教育部副司長顏寶月前往視察「國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心」(簡稱國圖...

影／台南與日本沖繩今天起直航 市長黃偉哲迎首批旅客

台南直飛日本沖繩航線今天啟航，台南市長黃偉哲及民進黨台南市、高雄市長參選人都到場見證、發表看法。他說，這是雙喜臨門，前天...

雲林第1個城市IP問世 虎尾借鏡「熊本熊」打造超萌「虎尾虎」

虎尾鎮是雲林縣唯一以動物取名的城鎮，虎尾鎮公所借鏡正夯的日本「熊本熊」，請雲科大專家設計「虎尾虎」IP新形象，並以虎尾糖...

好幸福！嘉義水上鄉推乳癌篩檢 年滿30歲就有免費資格

嘉義縣水上鄉長林緗亭罹患乳癌後，積極推廣乳癌防治及篩檢，今年提案補助30至39歲女性乳房超音波，獲代表會支持，凡設籍水上...

320+1嘉市城市博覽會閉幕倒數壓軸表演 耶誕連假催出最後人潮

「320+1嘉義市城市博覽會」進入最後倒數，12日開幕以來，累計吸引超過250萬人次，耶誕節連假今天登場，周日閉幕，主辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。