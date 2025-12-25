影／台南與日本沖繩今天起直航 市長黃偉哲迎首批旅客

台南直飛日本沖繩航線今天啟航，台南市長黃偉哲及民進黨台南市、高雄市長參選人都到場見證、發表看法。他說，這是雙喜臨門，前天台南跟日本熊本直航、今天又與沖繩直航，非常謝謝台灣虎航排除萬難，承擔載送兩點旅客的重任。

「台南一沖繩」航線由台灣虎航於每周四、日飛航，預期將成為日本及國際旅客走進台南最便捷的空中入口。市府則表示，這象徵台南國際航網再度升級，並與「台南一熊本」航線串連，全面打開台南連結日本西南部的重要空中門戶。

黃偉哲表示，沖繩是深受台灣旅客喜愛的海島旅遊勝地，而台南與沖繩皆擁有悠久的海洋文化與歷史淵源，兩地在節慶活動、文化交流及海洋資源上均有高度連結。連同日前啟航的「台南一熊本」航線，新航線的開通象徵台南國際空運市場的重大突破，不只提升市民旅遊便利性，也使日本旅客更容易以臺南作為探索台灣的第一站。

首航儀式現場氣氛熱鬧，黃偉哲市長及民進黨台南市長參選人陳亭妃、林俊憲，高雄市長參選人許志智傑與陳皇宇、郭鴻儀、陳怡珍等民意代表地方人士到場見證。