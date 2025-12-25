雲林第1個城市IP問世 虎尾借鏡「熊本熊」打造超萌「虎尾虎」

虎尾鎮是雲林縣唯一以動物取名的城鎮，虎尾鎮公所借鏡正夯的日本「熊本熊」，請雲科大專家設計「虎尾虎」IP新形象，並以虎尾糖都五分車意象命名為「嘟嘟」，今天發布會正式宣告「嘟嘟」成為城市觀光代言人，期待透過品牌識別，發展在地產業，躍上國際舞台。

今天發布會結合耶誕嘉年華會同步啟動，由虎尾鎮長林嘉弘、代表會主席陳明聖共同主持，副縣長謝淑亞、立委張嘉郡及各界議員民代參加，林嘉弘宣告虎尾虎IP「嘟嘟」正式啟用，未來虎尾各種節慶活動、路標、商圈文創、政策平台及城市文化觀光意象均將採用虎尾虎圖騰，這也是雲林縣鄉鎮攜手雲林科大打造城市意象IP的首例。

林嘉弘說，「虎尾虎」將擔任城市文化觀光代言人，傳遞兼具親和力與文化深度的城市角色，更象徵虎尾糖都甜蜜、溫暖與進步的城市精神，這次IP設計由雲科大品牌共感研究中心團隊操刀，從設計發想、設計徵件、角色性格設定與文化脈絡梳理到定稿，耗時近5個月、超過3000人次互動回饋生成虎尾虎城市IP，終讓「虎尾虎」誕生，期待「虎尾虎」這張城市名片，能與日本「熊本熊」齊名，揚名國際。

張嘉郡和謝淑亞也表示，圓滾滾超萌「嘟嘟」意含虎尾百年製糖文化、鐵道歷史與小鎮人文底蘊，藉由耶誕節市集、遊行，發起第一波城市行銷活動極具意義。

負責設計的雲科大教授張岑瑤指出，虎尾是全台少見以「虎」立名的城鎮，承載深厚的糖業發展記憶，「虎尾虎」的價值在於共感設計而非單一視覺符號，透過居民參與、文化調研與故事轉譯，讓IP成為集體記憶的載體，讓居民認同，旅客理解虎尾的城市性格，目前在公所大廳打造「虎尾虎」策展空間，展示許多精緻的文創品，歡迎參觀。