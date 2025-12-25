就職7週年視察國圖南館 黃偉哲：預定115年完工

快訊

中央社／ 台南25日電

台南市長黃偉哲今天就職年滿7週年，視察「國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心」（簡稱國圖南館），他表示，國圖南館預定明年完工，將成為台灣最大圖書典藏中心。

黃偉哲今天視察國圖南館時指出，國圖南館佔地逾6000坪，未來將是南台灣重要知識樞紐與閱讀新地標，也是國家級文化資源向地方深耕的重要里程碑。

黃偉哲表示，國圖南館工程已有一定程度進展，步步接近完工，內部設計採用新科技，更有全國最先進的機器檢索藏書技術等。市府將和國家圖書館密切合作，讓國圖南館早日啟用。

市府說明，配合國圖南館工程，市府同步推動多項周邊公共建設與交通改善措施，並串聯溪北地區大眾運輸路線，全面提升到館交通便利性。

國圖南館典藏容量可達1500萬冊以上，將成為台灣圖書典藏體系新核心，同時也規劃作為南台灣圖書資訊專業人才培訓基地。國圖南館以「從兒童青少年到學術專業的全齡閱讀博物館」為定位，回應不同年齡與學習階段的閱讀與研究需求。

此外，國圖南館和台南市立圖書館將攜手合作，推動一站式圖書館閱讀服務，整合借閱、調閱、數位資源及主題閱讀推廣，便利使用國家級與地方圖書資源，逐步形塑「城市即圖書館」的閱讀生活圈。

