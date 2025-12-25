快訊

好幸福！嘉義水上鄉推乳癌篩檢 年滿30歲就有免費資格

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣水上鄉長林湘婷罹患乳癌後，大力推動乳癌防治及篩檢，全台首推30至39歲可免費篩檢。圖／林緗亭提供
嘉義縣水上鄉長林緗亭罹患乳癌後，積極推廣乳癌防治及篩檢，今年提案補助30至39歲女性乳房超音波，獲代表會支持，凡設籍水上鄉滿6個月，完成乳房超音波檢查後，可於3個月內提出補助申請，每2年可申請1次，最高補助1250元，40歲以上則由中央政策補助。

⭐2025總回顧

林緗亭說，乳癌真正風險不只是疾病本身，而是「發現得太晚」，且近年有年輕化趨勢，30多歲女性乳癌比例上升，許多人確診已屬中晚期，錯失最佳治療時機，現行中央補助多集中40歲以上，但30多歲女性正值工作壓力高峰與生育規畫階段，身體警訊容易被忽略。

林緗亭指出，一旦在懷孕或育兒期間確診，將同時衝擊治療選擇與家庭生活，對生活影響很大，水上鄉通過補助「30至39歲女性乳房超音波檢查」政策，將尚未納入中央補助範圍的免費乳房篩檢政策，從40歲以上，提前至30歲以上，協助女性及早發現、及早治療。

公所指出，乳癌篩檢補助政策受水上鄉民代表會支持，凡設籍水上鄉滿6個月、年滿30至39歲之女性，完成乳房超音波檢查後，可於3個月內提出補助申請，每2年可申請1次，最高補助1250元。40歲以上女性因可銜接中央乳房X光攝影補助，將不再重複補助。

嘉義縣水上鄉長林湘婷罹患乳癌後，大力推動乳癌防治及篩檢，全台首推30至39歲可免費篩檢。圖／林緗亭提供
