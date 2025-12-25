好幸福！嘉義水上鄉推乳癌篩檢 年滿30歲就有免費資格

嘉義縣水上鄉長林緗亭罹患乳癌後，積極推廣乳癌防治及篩檢，今年提案補助30至39歲女性乳房超音波，獲代表會支持，凡設籍水上鄉滿6個月，完成乳房超音波檢查後，可於3個月內提出補助申請，每2年可申請1次，最高補助1250元，40歲以上則由中央政策補助。

林緗亭說，乳癌真正風險不只是疾病本身，而是「發現得太晚」，且近年有年輕化趨勢，30多歲女性乳癌比例上升，許多人確診已屬中晚期，錯失最佳治療時機，現行中央補助多集中40歲以上，但30多歲女性正值工作壓力高峰與生育規畫階段，身體警訊容易被忽略。

林緗亭指出，一旦在懷孕或育兒期間確診，將同時衝擊治療選擇與家庭生活，對生活影響很大，水上鄉通過補助「30至39歲女性乳房超音波檢查」政策，將尚未納入中央補助範圍的免費乳房篩檢政策，從40歲以上，提前至30歲以上，協助女性及早發現、及早治療。