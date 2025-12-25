「桂田產後護理之家曁塩興里停車場」今開工 落實地方回饋

桂田集團25日在台南舉行「桂田產後護理之家暨塩興里停車場」開工動土儀式，同時也回饋台南市政府興建塩興里停車場以及交通管理的空間，回饋的總面積達1,237 平方公尺（約 374 坪），台南市長黃偉哲受邀出席開工典禮，感謝桂田集團為地方公共建設的提升盡一份心力。

台南市長黃偉哲表示，在少子化嚴重的時代，桂田集團投入興建產後護理之家，提升台南市產後護理的服務品質，相信未來將能為台南市的産後護理帶來更高的服務體驗。

黃偉哲說，另外要感謝桂田集團與桂田恆諾基金會長期支持地方建設及公共需求。之前丹娜絲風災期間，桂田營造、三民營造協助將軍區受災戶無償重建修繕，這次更回饋台南市政府土地，並興建停車空間，可提供居民實際使用，讓地方居民與年輕家庭都能實際受惠。

桂田集團董事長朱仁宗表示，幸福不能只是一句口號，而是要讓人真正感受到，產後護理之家不只是一項建設，更是一份對家庭與城市的長期承諾。因為希望與社區共好，而行善也應該從鄰舍開始，因此在興建桂田產後護理之家的同時，也一併興建塩興里停車場及交通管理空間，落實地方回饋。

桂田集團表示，桂田產後護理之家緊鄰台南桂田酒店，導入飯店管理制度，並由桂田酒店主廚團隊設計專屬月子餐，結合台南知名醫學中心專業協助，全方位照顧產婦不同階段的營養需求。而藉由本次的桂田產後護理之家興建工程，桂田酒店也回饋台南市政府的土地以作為停車場使用，先後回饋的總面積也達1,237 平方公尺（約 374 坪），並在土地上無償興建停車場及交通管理空間供市民使用。