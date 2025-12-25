快訊

320+1嘉市城市博覽會閉幕倒數壓軸表演 耶誕連假催出最後人潮

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
「320+1嘉義市城市博覽會」進入最後倒數。12日開幕以來，累計吸引超過250萬人次。圖／嘉市府提供
「320+1嘉義市城市博覽會」進入最後倒數，12日開幕以來，累計吸引超過250萬人次，耶誕節連假今天登場，周日閉幕，主辦單位預期人潮將再創新高，「嘉義大舞台」壓軸大秀，後天周末「霹靂魔幻音樂會：樂武震天」跨界結合霹靂國際多媒體與國際管樂節，開創全新演出篇章；周日閉幕大典「＋1＋1＋1派對」，金曲歌王李英宏與陳建瑋首度為嘉義量身打造合作曲目，為17天展期畫下句點。

文化局表示，市博會壓軸，系列亮點活動輪番登場。其中備受矚目嘉市國際管樂節室內音樂會，今起由台北愛樂少年管樂團揭開序幕，接續登場還有泰國TRU交響管樂團、台師大管樂隊攜手卡納特．阿克梅托夫、馬來西亞檳城交響管樂團、日本伊奈學園OB吹奏樂團，以及臺北爵士大樂隊feat.薩謬爾．布拉瑟，陣容橫跨多國，場場可期。戶外音樂演出，文化公園與中正公園本周迎來香港眾樂團、日本高山西高等學校吹奏樂部、日本加須市鯉魚旗管樂團、泰國與馬來西亞交響管樂團接力演出。

耶誕假期，檜意森活村推出「321 Party!嘉義潮流節」今起至27日連3天登場。活動由金曲製作人米奇林（MCKY LIN）領軍策展，結合音樂、行為藝術、服裝、文字、光影與裝置藝術，翻轉百年古蹟夜間樣貌，打造專屬嘉義的潮流盛典。位於舊監宿舍群「嘉私選物CHIAYI GOODS」特展，展出至今發送近萬張「嘉私小卡」，由黑潮文化企劃、插畫家湯士賢與在地「精工刻印」合作打造的疊色印章，掀起排隊熱潮；周末限定互動展演「嘉義式＋1仔」，吸引親子參與。

「320+1嘉義市城市博覽會」進入最後倒數。耶誕節連假今天登場，28日閉幕，「嘉義大舞台」壓軸大秀，後天「霹靂魔幻音樂會：樂武震天」跨界結合霹靂國際多媒體與國際管樂節，開創全新演出篇章。圖／嘉市府提供；周日閉幕大典「＋1＋1＋1派對」，金曲歌王李英宏與陳建瑋首度為嘉義量身打造合作曲目，為17天展期畫下句點。
「320+1嘉義市城市博覽會」進入最後倒數。耶誕節連假今天登場，28日閉幕，「嘉義大舞台」壓軸大秀，後天「霹靂魔幻音樂會：樂武震天」跨界結合霹靂國際多媒體與國際管樂節，開創全新演出篇章。圖／嘉市府提供；周日閉幕大典「＋1＋1＋1派對」，金曲歌王李英宏與陳建瑋首度為嘉義量身打造合作曲目，為17天展期畫下句點。
「320+1嘉義市城市博覽會」進入最後倒數。耶誕節連假今天登場，周日閉幕，「嘉義大舞台」壓軸大秀，「＋1＋1＋1派對」，金曲歌王李英宏與陳建瑋首度為嘉義量身打造合作曲目，為17天展期畫下句點。圖／嘉市府提供
