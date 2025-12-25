最可愛的古蹟！百年台南公園管理所變身森林「魔法之屋」

有112年歷史的市定古蹟原台南公園管理所，四周樹林環繞，如森林中的魔法屋，被譽為「全台最可愛古蹟」，整修後由台南美術館接管，成為延伸的展區之一，南美館將以「魔法之屋」重新開放，未來與鄰近的兒童科學館合體，成為充滿魔幻「兒童藝術之森」。

原台南公園管理所在1917年興建，是日治時期興建台南公園時，一併建造設立的公園事務所，戰後為台南公園駐警隊所在地，西洋式建築，屋身由硓𥑮石砌建，坐落於台南公園，周邊環繞樹木，宛如童話森林般場景，也承載許多人的歷史記憶。

南美館接管後，今年5月起已陸續在這座古蹟據點推出「飛翔吧！公園裡的飛鳥」兒童集體創作工作坊、銀齡藝術推廣等4場活動，讓民眾輕鬆走進這座空間，親近藝文。同時以傳奇小說作家娥蘇拉，勒瑰恩知名著作「地海巫師」作品為發想，讓矗立超過百年的台南公園管理所，如小說中的魔法師學院，扮演魔法師的角色，充滿創意與想像的藝術行動。

南美館館長龔卓軍表示，隨著南美館的角色延伸至外部空間，預計明年2月啟動說故事與繪畫行動，邀請大人、小孩一起加入，為這座百歲建築取一個專屬於它的「魔法真名」，用藝術重新喚醒空間的生命力。

龔卓軍說，命名行動將邀請英國藝術家 Joshua Sofaer ，以「命名」為核心，展開一系列結合想像力與公共參與的藝術計畫。民眾可將對公園的記憶與想像轉化為藝術作品，後續再整理成展覽或出版物，甚至結合劇場演出。百年台南公園管理所，就像一所沉睡的魔法學院，期待透過命名藝術行動，重新與市民生活連結。

另外兒童科學館目前也在著手整修內部，以及重新規畫展覽空間，預計明年6月重新啟用，與魔法屋會整合成兒童藝術之森。