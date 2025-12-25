林聰明沙鍋魚頭陷食安風暴 業者痛定思痛延長嘉義店自主休業整頓
傳承三代、飄香超過70年嘉義人氣排隊名店林聰明沙鍋魚頭光華分店，日前遭網友爆料外帶餐點發現蟑螂、塑膠袋異物，消息一出引發社群及消費者熱議，讓這家指標性美食首度深陷食安風暴，消費者高度關注。原本規畫自主休業2天清消，但考量事件對品牌與消費者心理影響，執行長林佳慧與團隊決定「自我加嚴」，臉書粉專公告延長休業時間。
發生食安爭議的光華分店，即日起採取無限期自主停業，全面檢視環境、流程與管理標準，在所有改善完成前，暫不恢復營業。中正路總店則自24日至28日停業5天，完成全面清潔消毒與改善後，再視情況彈性復業。
嘉市衛生局第一時間派員稽查，未發現違反食安衛生情事，限期改善。不過，面對2起食安事件，林聰明沙鍋魚頭第三代接班人林佳慧啟動危機管控，第一時間向消費者致歉，與消費者完成退費協議，展現負責態度。林佳慧表示，22、23日全店進行自主休業，委請專業消毒公司，針對門市與周邊街區實施全面消毒，同時配合衛生局2度到店督導與稽核，2間門市相關查核結果皆符合法規標準。
然而，她強調，符合法規只是基本門檻，品牌選擇用更高標準要求自己，將此次危機視為重新檢視體質的契機。為此，針對五大面向全面強化，包括門市暫停營業進行深度清潔與消毒、加強排水孔與防治設施密合檢查、提高外部環境與排水溝巡查頻率、重新教育門市員工風險辨識與即時回報流程，以及對供應鏈與物流動線再次全面確認。
林佳慧說，休業期間，讓平時工作壓力沉重、難得休息的員工能夠充分休假，透過密集內部會議，重新建立更嚴謹的食安文化。她強調，這次食安事件對公司而言是一次警鐘，希望轉化為改善與成長轉機，重建消費者信心。逢耶誕節連假，不少外地遊客與在地民眾原計畫品嚐這碗經典沙鍋魚頭，無法如願。林佳慧表示，寧可暫停營業，也要把每個細節做到位，未來重新出發，才能避免影響長期累積信譽招牌與消費者信任。
