快訊

7位數賠償仍談不攏 粿粿、范姜彥豐平安夜現身法院調解

新北瑞芳爆凶殺案！男遭利刃刺胸休克命危 歹徒逃逸追緝中

冷氣團來了全台大降溫！跨年元旦天氣曝 不排除還有較強冷空氣南下

聽新聞
0:00 / 0:00

北捷事件人心不安 天主教嘉義主教座堂平安夜彌撒吸引民眾

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
天主教嘉義教區聖若望主教座堂平安夜彌撒，主教浦英雄主禮、神父狄鐸、梁文西共祭，慶祝耶穌基督誕生，聖堂座無虛席。記者魯永明／攝影
天主教嘉義教區聖若望主教座堂平安夜彌撒，主教浦英雄主禮、神父狄鐸、梁文西共祭，慶祝耶穌基督誕生，聖堂座無虛席。記者魯永明／攝影

昨晚天主教及基督教慶祝耶穌基督誕生平安夜，舉行禮儀祭典，天主教嘉義教區聖若望主教座堂平安夜彌撒，主教浦英雄主禮、神父狄鐸、梁文西共祭，彌撒前先舉行聖嬰遊行，除教友參加還有許多非教友民眾參與，感受耶穌基督誕生帶給世人平安喜樂，氣氛神聖祥和。

⭐2025總回顧

最近發生北捷隨機砍人事件，加上政局動盪、地震、俄烏戰爭、兩岸對峙關係緊張，引起人心不安，宗教信仰平安喜樂，是大家最需要的祝福，浦英雄帶領神父修女及教友們，為世界兩岸和平、社會安定祥和祈禱。基督徒、國民黨不分區立委林倩綺也來參加，彌撒祭典及聖樂，讓人感受平安喜樂氣氛。浦英雄彌撒證道，以聖母瑪利亞與若瑟信德旅程，帶領信眾深入體會耶誕夜救贖意義。他指出，天主計畫往往超越人的理解，

當瑪利利亞因天主揀選未婚受孕，依照當時社會規範可能面臨羞辱、排擠甚至危險。然而，天使夢中向若瑟說話，要他「不要害怕」，因為瑪利亞所懷的是默西亞。若瑟以謙卑信德回應天主旨意，勇敢承擔守護瑪利亞與耶穌責任，讓救恩得以在沉默中展開。聖家從納匝肋出發，徒步或牽驢馬前往白冷城，一路艱辛，最終只能在簡陋馬槽迎接新生命。浦英雄強調，正是這樣貧窮、柔弱卻充滿愛的降生方式，最能撼動人心，也讓人看見真正的愛，從來不是權勢與排場，而是願意為對方承擔一切。

浦英雄勉勵信眾重新凝視耶穌溫柔與貧窮。耶穌誕生為世界帶來救贖之光，帶來喜樂、平安、信心與勇氣。這份恩典，臨於那些願意像牧羊人一樣，敞開心門、保持純樸的人。盼信眾都能聽見如同當年牧羊人所聽到天使歌聲，在每次彌撒體會「天主在天受光榮，主愛的人在世享平安」。平安夜燭光，不僅照亮聖母與聖子，也照亮人心，為世界點燃不滅希望。

天主教嘉義教區聖若望主教座堂平安夜彌撒，主教浦英雄主禮、神父狄鐸、梁文西共祭，彌撒前先舉行聖嬰遊行。記者魯永明／攝影
天主教嘉義教區聖若望主教座堂平安夜彌撒，主教浦英雄主禮、神父狄鐸、梁文西共祭，彌撒前先舉行聖嬰遊行。記者魯永明／攝影
天主教嘉義教區聖若望主教座堂平安夜彌撒，主教浦英雄（中）主禮、神父狄鐸（右）、梁文西（左）共祭。記者魯永明／攝影
天主教嘉義教區聖若望主教座堂平安夜彌撒，主教浦英雄（中）主禮、神父狄鐸（右）、梁文西（左）共祭。記者魯永明／攝影
天主教嘉義教區聖若望主教座堂平安夜彌撒，主教浦英雄主禮、神父狄鐸、梁文西共祭，慶祝耶穌基督誕生，聖堂祭台下耶穌聖嬰態像。記者魯永明／攝影
天主教嘉義教區聖若望主教座堂平安夜彌撒，主教浦英雄主禮、神父狄鐸、梁文西共祭，慶祝耶穌基督誕生，聖堂祭台下耶穌聖嬰態像。記者魯永明／攝影

延伸閱讀

平安夜哀悼北捷攻擊事件傷亡者 韓國瑜：深切慰問

閃兵爭議後的平安夜！ 修杰楷、賈靜雯耶誕樹下共度

北市平安夜2死火警 情侶1視障、1肢障「活活被燒死」

北市平安夜傳爆炸釀惡火 2長者來不及逃被燒成焦屍

相關新聞

林聰明沙鍋魚頭陷食安風暴 業者痛定思痛延長嘉義店自主休業整頓

傳承三代、飄香超過70年嘉義人氣排隊名店林聰明沙鍋魚頭光華分店，日前遭網友爆料外帶餐點發現蟑螂、塑膠袋異物，消息一出引發...

最可愛的古蹟！百年台南公園管理所變身森林「魔法之屋」

有112年歷史的市定古蹟原台南公園管理所，四周樹林環繞，如森林中的魔法屋，被譽為「全台最可愛古蹟」，整修後由台南美術館接...

北捷事件人心不安 天主教嘉義主教座堂平安夜彌撒吸引民眾

昨晚天主教及基督教慶祝耶穌基督誕生平安夜，舉行禮儀祭典，天主教嘉義教區聖若望主教座堂平安夜彌撒，主教浦英雄主禮、神父狄鐸...

實踐嘉市共好 黃敏惠宣布明年1月24、25日普發6000元

嘉義市長黃敏惠昨以「共好」為主題率團隊發表施政7周年成果，細數朝經濟共榮、社會共創、環境共生3個面向大步邁進，實踐共好的...

上線3個月揪出6千輛問題車 雲林警方導入AI「鷹眼」巡邏

雲林縣警局今年9月導入行動AI巡防系統，巡邏所經之處的汽機車車牌都能即時辨識，可即時發現失竊、侵佔等車輛，並立即示警，甚...

嘉義大林鎮普發樂活消費金3000元 明年3月28、29日可領

嘉義縣大林鎮長許有疆今天提案普發樂活消費金，獲代表會支持，通過大林鎮韌性經濟方案鎮民樂活消費金自治條例，每人可領現金30...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。