實踐嘉市共好 黃敏惠宣布明年1月24、25日普發6千

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義市長黃敏惠（前中）昨率市府團隊舉行施政7周年記者會，細數實踐「共好」的歷程與施政成果。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠昨以「共好」為主題率團隊發表施政7周年成果，細數朝經濟共榮、社會共創、環境共生3個面向大步邁進，實踐共好的歷程與施政成果；她也宣布，市府加碼普發6千元現金，明年1月24、25日發放，領取對象為本月8日當天及之前設籍的市民。

黃敏惠指出，普發現金將再發布相關公告，並呼籲市民支持在地消費，「市府發錢、市民花錢、嘉義市賺大錢」。

「決定城市能否向前的不是風雨大小，而是面對風雨的態度！」黃敏惠致詞說，7月丹娜絲颱風讓嘉市面臨史上首次用罄災害準備金，加上美國關稅政策影響、以及中央承諾一再跳票所衍生的財政壓力，不過嘉市連續15年不舉債、連續7年零負債，將危機化為治理契機。

黃敏惠回顧施政說，以環境共生為施政核心，從箱涵到區域排水的系統化治水，雨水下水道建設率更近9成，是本島非六都第1，另成為全國首座100%低底盤電動公車城市，讓永續成為城市日常。

黃敏惠表示，社會共創是嘉市持續向前的最大資產，將設計思維導入城市治理，木都2.0工作聚落等政策接連獲台灣景觀大獎肯定；市府力拚經濟共榮，嘉市2019年起營利事業銷售額連6年創新高、2024年20項產業全數成長，家庭可支配所得也連續6年破百萬元，平均收入超越中、南、高3都，被譽為「中南部新霸主」。

迄今16年市長歷程，黃敏惠一度感性哽咽直言何其榮幸能得到市民支持，幸福城市背後是無數人默默付出的結果，期盼共同成就嘉義的美好。

嘉義 黃敏惠 普發現金

