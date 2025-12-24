上線3個月揪出6千輛問題車 雲林警方導入AI「鷹眼」巡邏
雲林縣警局今年9月導入行動AI巡防系統，巡邏所經之處的汽機車車牌都能即時辨識，可即時發現失竊、侵佔等車輛，並立即示警，甚至經過車手提領高風險熱點也能示警，上線至今成功發現6千多輛失竊汽機車、AB車及偽變造車、註銷、侵佔等車輛，尋獲的失竊車輛二手價值近900萬元。
雲林縣警察局今發表行動AI巡防系統，警方表示，過去要查詢可疑車輛，員警要走在路邊一輛一輛輸入車牌查詢，行動AI巡防系統透過在巡邏車上設置1支手機、2台攝影機，即可在路上巡邏時辨識所經之處的汽機車牌，若有失竊或侵占等異常情況立即示警。
9月上線至今，辨識863萬多筆，成功發現6千多輛失竊汽機車、AB車及偽變造車、註銷、侵佔等車輛，其中尋回的近百輛失竊汽機車，以二手價值估算價值約870萬元。
警方表示，行動AI巡防系統1秒約可辨識8輛車，且準確度很高，目前全縣已建置50套，6個分局按轄區工作繁重程度配置，明年3月會再增加8套機車版，可補足巡邏車不易到達的狹窄巷弄內巡邏辨識。
目前該系統已建置車手提領熱點示警，巡邏車只要開到示警區附近，系統即會提醒留意周邊有沒有可疑的車手，未來也可以導入在地化的情資，例如婦幼熱點、青少年易聚集的熱點等示警功能，並導入協助辦案，確保員警執勤安全。
