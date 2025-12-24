嘉義大林鎮普發樂活消費金3000元 明年3月28、29日可領

嘉義縣大林鎮長許有疆今天提案普發樂活消費金，獲代表會支持，通過大林鎮韌性經濟方案鎮民樂活消費金自治條例，每人可領現金3000元，明年3月28、29日兩天發放，公庫預計支出近9000萬元，公所另推出抽獎機制，鼓勵民眾在地消費，促進大林鎮經濟發展。

許有疆說，錢要花在刀口上，公所在年底完成整年度預算結算與公庫現金流盤點，確定財政狀況後，評估每人最多可發放3000元，立即擬定普發方案及自治條例，送交代表會審查，希望這筆錢能擴大效益，另規畫抽獎機制，盼帶動大林鎮內的消費內需。

公所指出，搭配普發樂活金3000元將推出消費金導流機制，每周舉辦抽獎活動刺激消費，以「大林樂活消費金，在地消費獎更大」為主題，導引民眾在傳統商店與觀光工廠等地消費，活動辦法待擬定後公告，希望擴大普發現金效益，促進大林鎮經濟發展。

嘉義縣目前普發現金的鄉鎮市有義竹鄉10月已發放5000元民生紓困金，接著是梅山鄉3000元、太保市3000元、民雄鄉2000元、竹崎鄉5000元及新港鄉3000元、朴子市2000元，今天阿里山鄉宣布發6000元、大林鎮宣布發3000元，共有9個公所宣布普發現金。