快訊

旅行社恐損失上百萬…菲律賓航空無預警停飛長灘島 觀光署、品保協調補救方案

醉吻富三代人夫 夏宇禾道歉酒後錯誤：尊重婚姻「對他沒想法」

張文隨機殺人釀4死 王世堅怒嗆廢死「假仁假義」：不服的人請移民

聽新聞
0:00 / 0:00

領錢了！嘉義縣「第8個」公所宣布發錢 每人可領6千元

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣阿里山鄉將普發6000元紓困金，預計農曆春節後發放。圖／汪之龍提供
嘉義縣阿里山鄉將普發6000元紓困金，預計農曆春節後發放。圖／汪之龍提供

嘉義阿里山鄉公所提案普發6000元民生紓困金，代表會今天三讀通過，預計在明年農曆年後發放，依阿里山鄉約5200人換算，公庫支出約3120萬元。目前嘉義縣共有8個鄉鎮市公所宣布發錢，鄉民及市民準備排隊領錢，直呼好幸福。

⭐2025總回顧

鄉長高瑞芳說，代表會建議發放紓困金，公所評估財政狀況，在保留建設經費的原則下，阿里山鄉共約5200人，每人最多可發6000元紓困金，與代表會充分討論且有共識，將擬定紓困金發放辦法，盡快提送墊付案至代表會，最快可在農曆春節後領到錢。

代表會副主席汪之龍說，今年丹娜絲颱風及豪雨造成山區嚴重損害，道路坍方受阻多日，連帶影響農業及民生經濟，代表會向公所爭取發放0728全民紓困金，提案今天三讀通過，待公所1月中提送辦法至代表會審議，盼盡速發放紓困金，幫助族人恢復生活。

嘉義縣目前普發現金的鄉鎮市有義竹鄉10月已發放5000元民生紓困金，接著是梅山鄉3000元、太保市3000元、民雄鄉2000元、竹崎鄉5000元及新港鄉3000元、朴子市2000元，今天阿里山鄉宣布將發6000元，共有8個鄉鎮市公所宣布普發現金。

阿里山 嘉義 丹娜絲颱風

延伸閱讀

憲訴法修正遭判違憲 國民黨團提案譴責五大法官：判決無效

中央投入80億助無人機產業 嘉縣辦冬令營盼種下科技種子

2026台灣燈會在嘉義縣 民雄鄉「打貓」燈區率先啟燈

嘉義縣議會寒冬送暖11年 張明達號召企業助210弱勢戶

相關新聞

領錢了！嘉義縣「第8個」公所宣布發錢 每人可領6千元

嘉義縣阿里山鄉公所提案普發6000元民生紓困金，代表會今天三讀通過，預計在明年農曆年後發放，依阿里山鄉約5200人換算，...

嘉義大林鎮普發樂活消費金3000元 明年3月28、29日可領

嘉義縣大林鎮長許有疆今天提案普發樂活消費金，獲代表會支持，通過大林鎮韌性經濟方案鎮民樂活消費金自治條例，每人可領現金30...

台南人專屬小確幸！明年元旦起赴日本7友誼城市 景點門票有優惠

台南市深化城市外交，市長黃偉哲今宣布推出全國首創「景點門票互惠」措施，明年元旦起台南市民持市民卡或國民身分證，前往日本7...

嘉義市施政7周年 黃敏惠感性回顧共好歷程

嘉義市長黃敏惠今天以「共好」為主題，率領市府團隊發表施政7周年成果，展現嘉義市在經濟共榮、社會共創與環境共生三面向的轉型...

嘉義市慶祝就職7周年 黃敏惠宣布明年1月普發6千元紅包時程

嘉義市長黃敏惠今天在就職7周年慶祝會上宣布，市府將普發市民6000元振興消費金，預計於2明年1月24日、25日兩天發放。...

改善南市溪北水環境 鹽水區正式啟動主幹管工程

台南市政府水利局持續投入汙水下水道建置，已於上月啟動鹽水區主幹管工程，預估2年後完成幹管5公里餘，希望讓這「看不見」的基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。