快訊

東京驚悚5死命案！母與3子陳屍自宅 名下公寓衣櫃藏身中多刀男屍

台股上漲61點收28,371點 台積電收高5元

張文燒毀頂級電競筆電滅證！警破解硬碟卡關 求助原廠+暴力破解揪動機

全台首創 張麗善就職7周年聯手鴻海發表「YunlinGPT」明年上線

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（左二）今在就職7周年記者會上宣布多項AI行政應用上線。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善（左二）今在就職7周年記者會上宣布多項AI行政應用上線。記者陳雅玲／攝影

雲林縣長張麗善今在就職7周年記者會上宣布多項AI行政應用上線，包括與鴻海團隊發表「YunlinGPT」即將在明年上線，並與帝緯公司推出公文AI系統，現場同步展示各項AI應用成果。張麗善表示，將持續推動「AI智慧城市2.0」，引領雲林邁向智慧、創新與永續的未來。

⭐2025總回顧

記者會上，張麗善細數執政以來的成果，並展望未來AI發展藍圖。鴻海科技集團董事長特助林鴻傑、鴻海人工智慧研究院所長栗永徽、人工智慧科技基金會董事長詹婷怡、中央氣象署長呂國臣、台大雲林分院長馬惠明，以及雲林縣議長黃凱等多位地方民代，共同見證雲林跨領域治理成效。

張麗善指出，面對人口結構變遷、產業競爭加劇、氣候變遷與治理複雜化挑戰，縣府積極推動數位轉型與AI應用。與鴻海團隊合作打造的「YunlinGPT」，結合FoxBrain大語言模型的強大算力與演算法，並利用縣府去識別化資料進行訓練，成功打造專屬於雲林的「公文大腦」。

該系統不僅可協助整理法規、彙整資料與輔助公文撰寫，解放公務員於繁瑣重複工作，回歸政策思考與服務本質，還能協助警方及民眾辨識詐騙訊息，預計最快明年中正式上線，並將與「雲林扭幣APP」整合，讓縣民更便捷使用。

鴻海人工智慧研究院所長栗永徽表示，感謝縣長以開放態度擁抱高科技與創新，鴻海將持續成為縣府堅實可靠的技術後盾，協助雲林成為全台AI治理標竿。

同時，縣府與中央氣象署合作加強氣象監測，氣象署長呂國臣表示，過去氣象署多與中央防災單位合作，較少直接服務地方政府，但雲林作為農業大縣，農民仰賴氣象資訊，前年已設置古坑氣象站，明年將增設降雨雷達，提升短時強降雨監測能力，提供農民更精準數據，並推動跨領域合作。

張麗善強調，縣府善用AI技術，涵蓋水利、地政、稅務、農業、交通及觀光等多個領域，提升公務服務品質，透過AI與智慧科技，讓農業大縣雲林與國際接軌，雲林正處於快速進步與起飛階段，未來將持續引領雲林邁向智慧、創新與永續的未來。

雲林縣長張麗善（左13）今在就職7周年記者會上宣布多項AI行政應用上線。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善（左13）今在就職7周年記者會上宣布多項AI行政應用上線。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善今在就職7周年記者會上宣布多項AI行政應用上線。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善今在就職7周年記者會上宣布多項AI行政應用上線。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善（前排中）今在就職7周年記者會上宣布多項AI行政應用上線。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善（前排中）今在就職7周年記者會上宣布多項AI行政應用上線。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府與鴻海團隊發表「YunlinGPT」即將在明年上線，不僅可協助整理法規、彙整資料與輔助公文撰寫，也能幫助民眾識詐。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府與鴻海團隊發表「YunlinGPT」即將在明年上線，不僅可協助整理法規、彙整資料與輔助公文撰寫，也能幫助民眾識詐。記者陳雅玲／攝影

雲林 張麗善 氣象署

延伸閱讀

女力鐵三角當家 張麗善發布新人事：共同撐起一片天

雲林將增一位副縣長 張麗善今公布人選是「她」

國內首例民營電廠自建天然氣接收站今動土 預定2029年供電商轉

土庫公設民營托嬰中心營運 報名秒殺額滿還有50多名幼兒排隊在等

相關新聞

領錢了！嘉義縣「第8個」公所宣布發錢 每人可領6千元

嘉義縣阿里山鄉公所提案普發6000元民生紓困金，代表會今天三讀通過，預計在明年農曆年後發放，依阿里山鄉約5200人換算，...

台南人專屬小確幸！明年元旦起赴日本7友誼城市 景點門票有優惠

台南市深化城市外交，市長黃偉哲今宣布推出全國首創「景點門票互惠」措施，明年元旦起台南市民持市民卡或國民身分證，前往日本7...

嘉義市施政7周年 黃敏惠感性回顧共好歷程

嘉義市長黃敏惠今天以「共好」為主題，率領市府團隊發表施政7周年成果，展現嘉義市在經濟共榮、社會共創與環境共生三面向的轉型...

嘉義市慶祝就職7周年 黃敏惠宣布明年1月普發6千元紅包時程

嘉義市長黃敏惠今天在就職7周年慶祝會上宣布，市府將普發市民6000元振興消費金，預計於2明年1月24日、25日兩天發放。...

改善南市溪北水環境 鹽水區正式啟動主幹管工程

台南市政府水利局持續投入汙水下水道建置，已於上月啟動鹽水區主幹管工程，預估2年後完成幹管5公里餘，希望讓這「看不見」的基...

台南直飛熊本首航 沖繩航線明跟進

台灣虎航台南─日本熊本航線昨首航，台南─日本沖繩航線也將於明天首航，是台南航空站暌違2年再度迎來固定的國際航班。旅客興奮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。