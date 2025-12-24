全台首創 張麗善就職7周年聯手鴻海發表「YunlinGPT」明年上線

雲林縣長張麗善今在就職7周年記者會上宣布多項AI行政應用上線，包括與鴻海團隊發表「YunlinGPT」即將在明年上線，並與帝緯公司推出公文AI系統，現場同步展示各項AI應用成果。張麗善表示，將持續推動「AI智慧城市2.0」，引領雲林邁向智慧、創新與永續的未來。

記者會上，張麗善細數執政以來的成果，並展望未來AI發展藍圖。鴻海科技集團董事長特助林鴻傑、鴻海人工智慧研究院所長栗永徽、人工智慧科技基金會董事長詹婷怡、中央氣象署長呂國臣、台大雲林分院長馬惠明，以及雲林縣議長黃凱等多位地方民代，共同見證雲林跨領域治理成效。

張麗善指出，面對人口結構變遷、產業競爭加劇、氣候變遷與治理複雜化挑戰，縣府積極推動數位轉型與AI應用。與鴻海團隊合作打造的「YunlinGPT」，結合FoxBrain大語言模型的強大算力與演算法，並利用縣府去識別化資料進行訓練，成功打造專屬於雲林的「公文大腦」。

該系統不僅可協助整理法規、彙整資料與輔助公文撰寫，解放公務員於繁瑣重複工作，回歸政策思考與服務本質，還能協助警方及民眾辨識詐騙訊息，預計最快明年中正式上線，並將與「雲林扭幣APP」整合，讓縣民更便捷使用。

鴻海人工智慧研究院所長栗永徽表示，感謝縣長以開放態度擁抱高科技與創新，鴻海將持續成為縣府堅實可靠的技術後盾，協助雲林成為全台AI治理標竿。

同時，縣府與中央氣象署合作加強氣象監測，氣象署長呂國臣表示，過去氣象署多與中央防災單位合作，較少直接服務地方政府，但雲林作為農業大縣，農民仰賴氣象資訊，前年已設置古坑氣象站，明年將增設降雨雷達，提升短時強降雨監測能力，提供農民更精準數據，並推動跨領域合作。