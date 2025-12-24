網傳獵捕黑面琵鷺案 保七總隊澄清多為白腹秧雞仍依法究責

保七總隊針對近日網路疑似外籍移工獵捕黑面琵鷺的影像與照片說明澄清。七大隊副大隊長王玉琪表示，該案源於民眾檢舉，指稱外籍移工疑似獵捕黑面琵鷺並烹煮食用，警方獲報後立即展開查證，並請專家鑑識相關影像內容，並非黑面琵鷺，但獵捕一般野生動物仍違法，將持續追查。

王玉琪說明，經專家初步檢視，網路流傳的照片中所出現的鳥類，多數為白腹秧雞，並非黑面琵鷺或其他第一級保育類野生動物，相關資訊已對外說明，避免錯誤訊息持續擴散。不過，她強調，即便獵捕對象並非一級保育類動物，獵捕或宰殺一般類野生動物的行為，仍可能違反野生動物保育法規定，依法可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。後續將在完成調查後，移送相關主管機關進行行政裁罰。

保七總隊表示，對於任何疑似違反野生動物保育法的行為，警方均會秉持依法行政、嚴正執法的原則處理，若查證確有違法事證，必依法究辦，絕不寬貸。相關網站上的影片與照片雖然已下架，仍持續追查是否涉及其他違規情事。

王玉琪呼籲，黑面琵鷺依野生動物保育法列為第一級保育類野生動物，屬於國內極為重要的瀕臨絕種物種，任何獵捕或宰殺行為均屬違法，最重可處5年以下有期徒刑，並得併科100萬元罰金。民眾應共同重視黑面琵鷺的棲息環境與生存安全，避免任何干擾、騷擾或不當接近野生動物的行為，才能維護生態系統的長期平衡。 外籍移工獵鳥影像惹議，警方說明非黑面琵鷺但仍恐挨罰。圖／資料照片（雲嘉南濱海管理處提供）

