台南人專屬小確幸！明年元旦起赴日本7友誼城市 景點門票有優惠
台南市深化城市外交，市長黃偉哲今宣布推出全國首創「景點門票互惠」措施，明年元旦起台南市民持市民卡或國民身分證，前往日本7處友誼城市公告景點，即可享有專屬門票優惠，落實雙向觀光交流，實質嘉惠雙方市民。
⭐2025總回顧
台南市政府表示，過往台日觀光合作多著重於交通或套票促銷，此次改由城市對城市直接洽談，讓優惠直接回饋到市民本身，是城市外交的重要突破，讓台南市民赴日旅遊享有專屬福利，將傳統官方為主的交流模式，轉化讓市民接地氣實際感受，讓城市交流不只停留在政策層面。
南市府也說，感謝日本友誼城市的積極響應，以及市議員Ingay Tali穎艾達利的建議與協助，該模試屬創新嘗試，將在明年1月1日元旦上路，7處城市包含日本山口縣、山形市、日光市、水上町、宇土市、別府市、宇佐市等公告景點，後續視情況滾動檢討，並評估擴大辦理。
南市府強調，首波日本友誼城市共開放28處景點提供台南市民優惠，相關景點與優惠內容以公告為準，提醒市民務必出示實體市民卡或國民身分證，不接受電子檔照片或影印本，台南也同步開放多處知名古蹟與景點，盼吸引更多日本友誼城市市民來訪，帶動整體觀光成長。
