東京驚悚5死命案！母與3子陳屍自宅 名下公寓衣櫃藏身中多刀男屍

台股上漲61點收28,371點 台積電收高5元

張文燒毀頂級電競筆電滅證！警破解硬碟卡關 求助原廠+暴力破解揪動機

台南人專屬小確幸！明年元旦起赴日本7友誼城市 景點門票有優惠

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市深化城市外交，明年元旦起台南市民持市民卡或國民身分證，前往日本7處友誼城市公告景點，即可享有專屬門票優惠外，台南也同步開放多處知名古蹟與景點，盼吸引更多日本友誼城市市民來訪。圖為台南市立博物館。圖／本報資料照片
台南市深化城市外交，明年元旦起台南市民持市民卡或國民身分證，前往日本7處友誼城市公告景點，即可享有專屬門票優惠外，台南也同步開放多處知名古蹟與景點，盼吸引更多日本友誼城市市民來訪。圖為台南市立博物館。圖／本報資料照片

台南市深化城市外交，市長黃偉哲今宣布推出全國首創「景點門票互惠」措施，明年元旦起台南市民持市民卡或國民身分證，前往日本7處友誼城市公告景點，即可享有專屬門票優惠，落實雙向觀光交流，實質嘉惠雙方市民。

台南市政府表示，過往台日觀光合作多著重於交通或套票促銷，此次改由城市對城市直接洽談，讓優惠直接回饋到市民本身，是城市外交的重要突破，讓台南市民赴日旅遊享有專屬福利，將傳統官方為主的交流模式，轉化讓市民接地氣實際感受，讓城市交流不只停留在政策層面。

南市府也說，感謝日本友誼城市的積極響應，以及市議員Ingay Tali穎艾達利的建議與協助，該模試屬創新嘗試，將在明年1月1日元旦上路，7處城市包含日本山口縣、山形市、日光市、水上町、宇土市、別府市、宇佐市等公告景點，後續視情況滾動檢討，並評估擴大辦理。

南市府強調，首波日本友誼城市共開放28處景點提供台南市民優惠，相關景點與優惠內容以公告為準，提醒市民務必出示實體市民卡或國民身分證，不接受電子檔照片或影印本，台南也同步開放多處知名古蹟與景點，盼吸引更多日本友誼城市市民來訪，帶動整體觀光成長。

台南市深化城市外交，明年元旦起台南市民持市民卡或國民身分證，前往日本7處友誼城市公告景點，即可享有專屬門票優惠外，台南也同步開放多處知名古蹟與景點，盼吸引更多日本友誼城市市民來訪。圖為山上花園水道博物館。圖／水道博物館提供
台南市深化城市外交，明年元旦起台南市民持市民卡或國民身分證，前往日本7處友誼城市公告景點，即可享有專屬門票優惠外，台南也同步開放多處知名古蹟與景點，盼吸引更多日本友誼城市市民來訪。圖為山上花園水道博物館。圖／水道博物館提供

相關新聞

領錢了！嘉義縣「第8個」公所宣布發錢 每人可領6千元

嘉義縣阿里山鄉公所提案普發6000元民生紓困金，代表會今天三讀通過，預計在明年農曆年後發放，依阿里山鄉約5200人換算，...

台南人專屬小確幸！明年元旦起赴日本7友誼城市 景點門票有優惠

台南市深化城市外交，市長黃偉哲今宣布推出全國首創「景點門票互惠」措施，明年元旦起台南市民持市民卡或國民身分證，前往日本7...

嘉義市施政7周年 黃敏惠感性回顧共好歷程

嘉義市長黃敏惠今天以「共好」為主題，率領市府團隊發表施政7周年成果，展現嘉義市在經濟共榮、社會共創與環境共生三面向的轉型...

嘉義市慶祝就職7周年 黃敏惠宣布明年1月普發6千元紅包時程

嘉義市長黃敏惠今天在就職7周年慶祝會上宣布，市府將普發市民6000元振興消費金，預計於2明年1月24日、25日兩天發放。...

改善南市溪北水環境 鹽水區正式啟動主幹管工程

台南市政府水利局持續投入汙水下水道建置，已於上月啟動鹽水區主幹管工程，預估2年後完成幹管5公里餘，希望讓這「看不見」的基...

台南直飛熊本首航 沖繩航線明跟進

台灣虎航台南─日本熊本航線昨首航，台南─日本沖繩航線也將於明天首航，是台南航空站暌違2年再度迎來固定的國際航班。旅客興奮...

