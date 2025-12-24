嘉義市施政7周年 黃敏惠感性回顧共好歷程

嘉義市長黃敏惠今天以「共好」為主題，率領市府團隊發表施政7周年成果，展現嘉義市在經濟共榮、社會共創與環境共生三面向的轉型實績。黃敏惠表示，嘉義市連續15年不舉債、連續7年零負債，在財政紀律良好的情況下，將危機化為治理契機，讓幸福成為市民的日常。她一度哽咽感謝市民、議會及市府團隊的支持、包容。

黃敏惠表示，面對2025年丹娜絲風災與國際關稅衝擊，市府堅持顧產業與民生。在環境共生方面，嘉義市雨水下水道建設率近9成，為本島非六都第一，並達成全國首座100%低底盤電動公車城市的目標，透過系統化治水工程，打通城市任督二脈，厚植抵禦風雨的韌性體質。

在社會共創與經濟共榮部分，市府導入設計思維，推動木都2.0與道將圳水綠廊道。根據統計，嘉義市營利事業銷售額自2019年起連6年創新高，2024年20項產業全數成長；家庭可支配所得也連續6年突破百萬元，平均收入超越中、南、高三都，展現強大經濟實力。

回顧16年市長生涯，黃敏惠在報告時一度感性哽咽。她說，何其榮幸能得到市民支持，嘉義市雖小，但今日成果是市府團隊用心規畫、議會支持與人民協助的共同目標。黃敏惠表示，私底下團隊有很多討論與辛苦，但大家都不怕困難，看到美好成果，就是「共好」的展現。