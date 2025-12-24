快訊

東京驚悚5死命案！母與3子陳屍自宅 名下公寓衣櫃藏身中多刀男屍

台股上漲61點收28,371點 台積電收高5元

張文燒毀頂級電競筆電滅證！警破解硬碟卡關 求助原廠+暴力破解揪動機

嘉義市施政7周年 黃敏惠感性回顧共好歷程

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠今天以「共好」為主題，率領市府團隊發表施政7周年成果，展現嘉義市在經濟共榮、社會共創與環境共生三面向的轉型實績。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠今天以「共好」為主題，率領市府團隊發表施政7周年成果，展現嘉義市在經濟共榮、社會共創與環境共生三面向的轉型實績。記者李宗祐／攝影

嘉義市長黃敏惠今天以「共好」為主題，率領市府團隊發表施政7周年成果，展現嘉義市在經濟共榮、社會共創與環境共生三面向的轉型實績。黃敏惠表示，嘉義市連續15年不舉債、連續7年零負債，在財政紀律良好的情況下，將危機化為治理契機，讓幸福成為市民的日常。她一度哽咽感謝市民、議會及市府團隊的支持、包容。

⭐2025總回顧

黃敏惠表示，面對2025年丹娜絲風災與國際關稅衝擊，市府堅持顧產業與民生。在環境共生方面，嘉義市雨水下水道建設率近9成，為本島非六都第一，並達成全國首座100%低底盤電動公車城市的目標，透過系統化治水工程，打通城市任督二脈，厚植抵禦風雨的韌性體質。

在社會共創與經濟共榮部分，市府導入設計思維，推動木都2.0與道將圳水綠廊道。根據統計，嘉義市營利事業銷售額自2019年起連6年創新高，2024年20項產業全數成長；家庭可支配所得也連續6年突破百萬元，平均收入超越中、南、高三都，展現強大經濟實力。

回顧16年市長生涯，黃敏惠在報告時一度感性哽咽。她說，何其榮幸能得到市民支持，嘉義市雖小，但今日成果是市府團隊用心規畫、議會支持與人民協助的共同目標。黃敏惠表示，私底下團隊有很多討論與辛苦，但大家都不怕困難，看到美好成果，就是「共好」的展現。

黃敏惠表示，就職7周年是回顧與展望的重要力量，幸福城市背後是無數人默默付出的結果，市府團隊不能把安穩視為理所當然。未來將持續透過老屋卸妝等政策，保留城市溫度，成就共好的嘉義市。

嘉義市長黃敏惠今天以「共好」為主題，率領市府團隊發表施政7周年成果。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠今天以「共好」為主題，率領市府團隊發表施政7周年成果。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠今天以「共好」為主題，率領市府團隊發表施政7周年成果。會後大合照。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠今天以「共好」為主題，率領市府團隊發表施政7周年成果。會後大合照。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠今天以「共好」為主題，率領市府團隊發表施政7周年成果，一度哽咽感謝市民、議會及市府團隊的支持。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠今天以「共好」為主題，率領市府團隊發表施政7周年成果，一度哽咽感謝市民、議會及市府團隊的支持。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠今天以「共好」為主題，率領市府團隊發表施政7周年成果，展現嘉義市在經濟共榮、社會共創與環境共生三面向的轉型實績。會後與團體合影。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠今天以「共好」為主題，率領市府團隊發表施政7周年成果，展現嘉義市在經濟共榮、社會共創與環境共生三面向的轉型實績。會後與團體合影。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠今天以「共好」為主題，率領市府團隊發表施政7周年成果，展現嘉義市在經濟共榮、社會共創與環境共生三面向的轉型實績。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠今天以「共好」為主題，率領市府團隊發表施政7周年成果，展現嘉義市在經濟共榮、社會共創與環境共生三面向的轉型實績。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠今天以「共好」為主題，率領市府團隊發表施政7周年成果，與市府團隊合唱「歡樂頌」。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠今天以「共好」為主題，率領市府團隊發表施政7周年成果，與市府團隊合唱「歡樂頌」。記者李宗祐／攝影

嘉義 黃敏惠 團隊

延伸閱讀

嘉義市慶祝就職7周年 黃敏惠宣布明年1月普發6千元紅包時程

少棒／諸羅山盃開打 258隊齊聚嘉義少棒熱血交流

宏仁中學一甲子校慶 黃敏惠首屆傑出校友返校祝賀

希望禧年光臨嘉義 耶誕平安踩街發送糖果23年不間斷

相關新聞

領錢了！嘉義縣「第8個」公所宣布發錢 每人可領6千元

嘉義縣阿里山鄉公所提案普發6000元民生紓困金，代表會今天三讀通過，預計在明年農曆年後發放，依阿里山鄉約5200人換算，...

台南人專屬小確幸！明年元旦起赴日本7友誼城市 景點門票有優惠

台南市深化城市外交，市長黃偉哲今宣布推出全國首創「景點門票互惠」措施，明年元旦起台南市民持市民卡或國民身分證，前往日本7...

嘉義市施政7周年 黃敏惠感性回顧共好歷程

嘉義市長黃敏惠今天以「共好」為主題，率領市府團隊發表施政7周年成果，展現嘉義市在經濟共榮、社會共創與環境共生三面向的轉型...

嘉義市慶祝就職7周年 黃敏惠宣布明年1月普發6千元紅包時程

嘉義市長黃敏惠今天在就職7周年慶祝會上宣布，市府將普發市民6000元振興消費金，預計於2明年1月24日、25日兩天發放。...

改善南市溪北水環境 鹽水區正式啟動主幹管工程

台南市政府水利局持續投入汙水下水道建置，已於上月啟動鹽水區主幹管工程，預估2年後完成幹管5公里餘，希望讓這「看不見」的基...

台南直飛熊本首航 沖繩航線明跟進

台灣虎航台南─日本熊本航線昨首航，台南─日本沖繩航線也將於明天首航，是台南航空站暌違2年再度迎來固定的國際航班。旅客興奮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。