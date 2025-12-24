嘉義市慶祝就職7周年 黃敏惠宣布明年1月普發6千元紅包時程
嘉義市長黃敏惠今天在就職7周年慶祝會上宣布，市府將普發市民6000元振興消費金，預計於2明年1月24日、25日兩天發放。發放對象以2025年12月8日前設籍嘉義市民為基準，希望透過在地消費帶動地方經濟轉型，提升嘉義市營利事業銷售額。
2025總回顧
黃敏惠表示，「市府發錢、市民花錢、嘉義市大賺錢！」，這是一項邁向幸福的工程，希望透過在地消費提升營利事業銷售額，不僅幫助地方商家，也有助於未來的中央統籌分配稅款。黃敏惠說，普發現金是邁向幸福工程當中的艱巨任務，最後這一路需要所有市民領了錢之後能在地消費、加碼消費，讓嘉義市更共好。
市府內部溝通協調後，決定在農曆年前發放這筆振興金。黃敏惠表示，這項政策初衷是為了回饋市民，並透過消費力留在嘉義市，強化城市整體的經濟競爭力。
