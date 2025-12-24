2026「雲林閱曆」典藏版桌曆亮相 12月26日起可兌換

快訊

中央社／ 雲林縣24日電

雲林文化觀光處圖書館推出2026「雲林閱曆」限量典藏版桌曆，今天亮相，26日起集滿閱讀集點卡30點（累積借閱150冊），並完成圖書館臉書追蹤按讚即可兌換，換完為止。

繼2025年出品「閱，曆」桌曆，以365句雲林作家金句引爆收藏風潮後，雲林縣文觀處圖書館再推出全新升級版2026年「雲林閱曆」。

文觀處發布新聞稿表示，這不僅是一本桌曆，更是一份結合「24節氣文學」、「在地美學」與「永續設計」的限量典藏品，以24節氣描繪雲林的自然節奏，也記錄著人民生活的軌跡。

文觀處長陳璧君說，桌曆的框架採用「木質底座展示型」設計，兼具藝術陳列與實用機能。每月圖卡可獨立拆卸DIY作為文學書籤、藝術小卡，木質底座可作為手機及名片展示架，大幅延長產品生命週期。

此外，外盒採用環保瓦楞紙材，搭配典雅「蜜柑體」，復刻「物產豐收小果箱」意象，象徵雲林農業大縣的豐饒底蘊與對永續環境的堅持，一開盒就像打開一份來自雲林大地的祝福，儀式感滿滿。

雲林 圖書館 設計

