2026「雲林閱曆」典藏版桌曆亮相 12月26日起可兌換
雲林文化觀光處圖書館推出2026「雲林閱曆」限量典藏版桌曆，今天亮相，26日起集滿閱讀集點卡30點（累積借閱150冊），並完成圖書館臉書追蹤按讚即可兌換，換完為止。
⭐2025總回顧
繼2025年出品「閱，曆」桌曆，以365句雲林作家金句引爆收藏風潮後，雲林縣文觀處圖書館再推出全新升級版2026年「雲林閱曆」。
文觀處發布新聞稿表示，這不僅是一本桌曆，更是一份結合「24節氣文學」、「在地美學」與「永續設計」的限量典藏品，以24節氣描繪雲林的自然節奏，也記錄著人民生活的軌跡。
文觀處長陳璧君說，桌曆的框架採用「木質底座展示型」設計，兼具藝術陳列與實用機能。每月圖卡可獨立拆卸DIY作為文學書籤、藝術小卡，木質底座可作為手機及名片展示架，大幅延長產品生命週期。
此外，外盒採用環保瓦楞紙材，搭配典雅「蜜柑體」，復刻「物產豐收小果箱」意象，象徵雲林農業大縣的豐饒底蘊與對永續環境的堅持，一開盒就像打開一份來自雲林大地的祝福，儀式感滿滿。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言