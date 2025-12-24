快訊

台東公告地價驚見每平方公尺6元土地 地點在這民眾笑「買來種雲嗎？」

告別2025／2026下一步怎麼走？AI搶先預測趨勢大變化

台中女警嗆「盧秀燕腦門開3槍」 法院收押理由曝：難保她不會付諸行動

改善南市溪北水環境 鹽水區正式啟動主幹管工程

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府水利局持續投入汙水下水道建置，已於上月啟動鹽水區主幹管工程，預估2年後完成幹管5公里餘。記者謝進盛／翻攝
台南市政府水利局持續投入汙水下水道建置，已於上月啟動鹽水區主幹管工程，預估2年後完成幹管5公里餘。記者謝進盛／翻攝

台南市政府水利局持續投入汙水下水道建置，已於上月啟動鹽水區主幹管工程，預估2年後完成幹管5公里餘，希望讓這「看不見」的基礎建設，持續改善溪北水環境。

⭐2025總回顧

水利局表示，正於安平、虎尾寮、仁德、安南、永康、官田（含六甲）、柳營（含新營及鹽水）及新市等8處區域推動汙水下水道建設。截至今年11月底，全市公共汙水下水道接管戶數約22.8萬戶，用戶接管普及率提升至29.43%，水環境改善成效逐步顯現。

水利局長邱忠川指出，為因應溪北地區觀光發展及水質改善需求，柳營區（含新營、鹽水）污水下水道系統已進入第三期建設階段，且正式啟動鹽水區汙水下水道主幹管工程，並委由內政部國土管理署下水道工程分署投入約3億元辦理「南市柳營區（含西新營及鹽水分區）汙水下水道系統─主、次幹管工程第一標」，規畫於太子路、新太路、南門路、行昌路等路段埋設汙水管線，工程已於上月28日開工，工期750日曆天，預定2027年12月完成約5.3公里管線及2座揚水站建設。

水利局表示，本次辦理的跨區主幹管系統建設，目的為串聯新營區及鹽水區污水處理網絡，提升後續住戶納管效率。工程施作期間可能影響周邊交通及環境，將要求承包廠商嚴格遵循施工規範、加強現地管理，以降低噪音、粉塵及交通阻礙影響。

同時，施工期間將配合交通管制及動線調整，呼籲民眾依指引通行，共同協助工程順利推動。

台南市政府水利局持續投入汙水下水道建置，已於上月啟動鹽水區主幹管工程，預估2年後完成幹管5公里餘。記者謝進盛／翻攝
台南市政府水利局持續投入汙水下水道建置，已於上月啟動鹽水區主幹管工程，預估2年後完成幹管5公里餘。記者謝進盛／翻攝

水利局 污水 基礎建設

延伸閱讀

住建部穩房市 重防範交付風險

金融競爭力論壇／金管會主委彭金隆談亞資中心 金融升級關鍵工程

132億 擎邦在手訂單創高

捷運信義東延段、三鶯線 明年上半年通車

相關新聞

嘉義市慶祝就職7周年 黃敏惠宣布明年1月普發6千元紅包時程

嘉義市長黃敏惠今天在就職7周年慶祝會上宣布，市府將普發市民6000元振興消費金，預計於2明年1月24日、25日兩天發放。...

改善南市溪北水環境 鹽水區正式啟動主幹管工程

台南市政府水利局持續投入汙水下水道建置，已於上月啟動鹽水區主幹管工程，預估2年後完成幹管5公里餘，希望讓這「看不見」的基...

台南直飛熊本首航 沖繩航線明跟進

台灣虎航台南─日本熊本航線昨首航，台南─日本沖繩航線也將於明天首航，是台南航空站暌違2年再度迎來固定的國際航班。旅客興奮...

台南航站店家 期待開闢更多航線

台南航空站為雲嘉南地區最大機場，但站內大廳、出境候機區域，及設施難與其他縣市的國際機場相比，2011年核定開放國際航班，...

台南大東、大東東夜市分裂後 人潮流失

台南的夜市美食是觀光亮點，市府目前列管46處夜市，鬧區的大益夜市上月起暫停營業，而指標之一的大東夜市先前重新標出用地，分...

挨批像大型夜 台南新化年貨大街將強化特色

邁入第15年的台南「新化年貨大街」將於明年2月10日至15日登場，比照今年在老街中正路封街辦理，招租攤位從168攤增至1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。