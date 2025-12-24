改善南市溪北水環境 鹽水區正式啟動主幹管工程

台南市政府水利局持續投入汙水下水道建置，已於上月啟動鹽水區主幹管工程，預估2年後完成幹管5公里餘，希望讓這「看不見」的基礎建設，持續改善溪北水環境。

水利局表示，正於安平、虎尾寮、仁德、安南、永康、官田（含六甲）、柳營（含新營及鹽水）及新市等8處區域推動汙水下水道建設。截至今年11月底，全市公共汙水下水道接管戶數約22.8萬戶，用戶接管普及率提升至29.43%，水環境改善成效逐步顯現。

水利局長邱忠川指出，為因應溪北地區觀光發展及水質改善需求，柳營區（含新營、鹽水）污水下水道系統已進入第三期建設階段，且正式啟動鹽水區汙水下水道主幹管工程，並委由內政部國土管理署下水道工程分署投入約3億元辦理「南市柳營區（含西新營及鹽水分區）汙水下水道系統─主、次幹管工程第一標」，規畫於太子路、新太路、南門路、行昌路等路段埋設汙水管線，工程已於上月28日開工，工期750日曆天，預定2027年12月完成約5.3公里管線及2座揚水站建設。

水利局表示，本次辦理的跨區主幹管系統建設，目的為串聯新營區及鹽水區污水處理網絡，提升後續住戶納管效率。工程施作期間可能影響周邊交通及環境，將要求承包廠商嚴格遵循施工規範、加強現地管理，以降低噪音、粉塵及交通阻礙影響。