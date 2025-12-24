聽新聞
挨批像大型夜 新化年貨大街將強化特色

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導

邁入第15年的台南「新化年貨大街」將於明年2月10日至15日登場，比照今年在老街中正路封街辦理，招租攤位從168攤增至180攤，但最近幾年此活動被批「像逛大型夜市」，經發局表示，要求招租攤位要有一定比例的年貨和伴手禮，強化在地特色。

⭐2025總回顧

新化年貨大街在有「最美老街」之稱的新化老街舉辦，除對外招租特色攤位，也結合新化傳統市場及店家，吸引新化及鄰近地區居民採買，帶動地方營收及觀光，今年籌備作業提前啟動，跨局處協調整合資源，經發局表示老街招商租金比照去年；市議員余柷青、李偉智均要求辦得完善，重振地方商機。

余柷青說，新化年貨大街近幾年人氣下滑，和販售商品缺乏年味，及摸彩品缺乏單獨的大獎，而是結合台南購物節有關，市府補助也有限；她依地方意見提出5大訴求，包括數位消費券管理、垃圾清運子車模式、交通節點宣傳等，全面提升活動素質。

有在地人認為，年貨大街商品同質性高、價格偏高、特色不足，「感覺像逛大型夜市，真正過年需要的東西太少」。

除了經發局於招商增加年貨及伴手禮攤位比例，新化區公所表示，將協調新化國中、國小校園及瓜瓜園觀光工廠作為停車配套；觀旅局將透過遊客中心、官網及周邊景點加強宣傳，並研議台灣好行168線旅客優惠；市場處提供促銷方案，串接吉祥物及購物節行銷；交通局協助封街公告，綠幹線公車會有「新化年貨大街」宣傳，並補強偏遠場域接駁。

