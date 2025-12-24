聽新聞
台南大東、大東東夜市分裂後 人潮流失

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南大東夜市分裂為「大東夜市」和「大東東夜市」後人潮明顯流失，大東東提出申請增加周三營業，希望重振買氣。圖／南市府市場處提供
台南大東夜市分裂為「大東夜市」和「大東東夜市」後人潮明顯流失，大東東提出申請增加周三營業，希望重振買氣。圖／南市府市場處提供

台南的夜市美食是觀光亮點，市府目前列管46處夜市，鬧區的大益夜市上月起暫停營業，而指標之一的大東夜市先前重新標出用地，分裂為大東夜市和大東東夜市，空間切割、動線不便，人潮明顯流失；對此，大東東申請增加營業日，但大東暫不跟進。

市府市場處表示，大東和大東東夜市分裂是人氣下滑主因，另花園夜市增加周五營業，每周從周四至周日營業4天，也影響到客源。

由於台南夜市有「大大武花大武花」琅琅上口的口訣，曾有人建議限制夜市營業日期，以維持傳統，市場處指出，參考外縣市法令並無相關限制，目前有在市場處官網公告夜市名單與營業時間，並在市場及夜市巡禮篇介紹，以便利遊客查詢。

原大東夜市土地約有3分之2屬市府、3分之1屬台南市農會，市府2022年底重新標租3分之2用地，新得標業者與原經營團隊未能合作，最終導致夜市分裂，現況為大東夜市規模較小約40攤，以美食為主，大東東夜市約400攤，屬綜合型夜市，兩者均在每周一、二及周五營業。

民眾表示，分裂後的2個夜市，中間隔開，須繞行人行道才能到另個夜市，動線不便影響逛街意願；有攤商收入下降，部分轉往其他夜市。

市場處表示，兩夜市已除掉分隔線，大東東夜市為重振市場，已提出增加周三營業申請目前審查中，大東夜市暫不跟進。

此外，台南有24處道路型夜市，其中5處尚未合法，包括新化正新路夜市、新營中華路、麻豆夜市、大內夜市、西港市場周邊夜市，均已輔導申請合法納管中。

