台南航站店家 期待開闢更多航線

台南航空站為雲嘉南地區最大機場，但站內大廳、出境候機區域，及設施難與其他縣市的國際機場相比，2011年核定開放國際航班，一度擁有4條固定航線，疫情時陸續停飛，更重創站內商機，商店業者說，很期待能夠恢復過往榮景。

台南航空站主任楊益瑞說，航空站免稅商店、餐飲及紀念商品部都有業者進駐營運，但航空站受限於空間，暫時無法容納更多業者及商店進駐，此次再度有固定國際航班，希望透過源源不斷的客源，讓航線能夠持久經營，航空站也能穩定發展。

台南航空站曾有固定航班往返大陸武漢、香港、日本大阪、越南胡志明市，疫後多半透過包機直航方式復飛，2023年一度恢復飛越南，8個多月後又喊卡，航空站設櫃商店生意也大受影響。

台南航空站大廳有餐飲、伴手禮紀念品商店，海關管制區也有1家免稅商店，都有業者進駐持續營運，旅客認為，硬體規模不及鄰近高雄、台中機場，搭機體驗無法相比，但能有國際航線，減輕在地人出國成本。

業者說，疫情後航空站旅客明顯少很多，生意也差，這2年僅有國內航線旅客，客源量不多，進駐營運很辛苦，雖偶有國際航線包機，但僅是零星班次，並非長久客源，對商店來說，擁有穩定客源至關重要，盼能開闢更多航線，能有更多商家進駐。