台南直飛熊本首航 沖繩航線明跟進

台灣虎航台南─日本熊本航線昨首航，台南─日本沖繩航線也將於明天首航，是台南航空站暌違2年再度迎來固定的國際航班。旅客興奮地說，終於不用再趕高雄或桃園等機場奔波；虎航指出，台南、高雄、熊本皆有台積電廠區，盼此航線串聯台日「半導體科技走廊」。

台南─熊本航線每周二、五固定航班，台南─沖繩航線則從明起每周四、日有固定航班；虎航商務長許致遠說，台南航線開闢非常辛苦，因台南航站條件限制，用水及油料補充等因素導致航班須減少載客40席，以備足回程油料。

台南航空站在新冠疫情前曾有往返日本大阪的定期航班，受疫情影響中斷，昨天為疫後首航日本，首航班機從日本飛抵台南，載了許多日本遊客，其中，日籍旅客山本已是第99次來台，他說，很喜歡台灣風景、美食及人情味，10年前也曾搭過大阪直飛台南首航。

台南飛往熊本首班機則於下午3時55分起飛，幾乎滿載。旅客直言「能從台南直飛日本真的相當方便」，但航班時間可能對商務客比較有利。翁姓旅客帶著母親出遊，他說，以前出國都要到北部搭機，車程相當奔波。

台南市長黃偉哲出席首航儀式，他說，感謝虎航開闢台南直飛熊本與沖繩航線，讓台南、嘉義及北高雄地區民眾能就近出入境，航線開闢不易，維持更難，期盼班班客滿，黃偉哲也跟隨首航班機飛往熊本。

許致遠說，虎航台日航線共35條，涵蓋台北、台中、高雄及台南，因台積電在台南、高雄與熊本皆設有廠區，盼藉此航線串聯台日「半導體科技走廊」，深化兩地商務與文化交流。