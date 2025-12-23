結合在地宮廟 內政部《臺灣全民安全指引》宣講會嘉義市城隍廟開講

為推動全民防災觀念，內政部23日下午於嘉義市嘉義城隍廟舉辦第7場臺灣全民安全指引宣講會，由常務次長吳堂安、警政署長張榮興主講，現場聚集200多位民眾熱情參與，嘉義市城隍廟楊嘉南董事長、立法委員王美惠、嘉義市政府民政處處長林家緯也蒞臨現場致詞。

立法委員王美惠致詞時表示，《臺灣全民安全指引》內容淺顯易懂、圖文並茂，讓民眾能輕鬆理解各項防災知識。王美惠感謝廟方慨允提供廟埕場地，讓這場別具意義的宣講會得以順利舉辦，也感謝內政部選擇在地方信仰中心辦理宣講活動，透過專業講解讓鄉親更深入了解手冊內容，將防災觀念落實到日常生活中。

嘉義市城隍廟董事長楊嘉南表示，感謝內政部選擇城隍廟廟埕作為《臺灣全民安全指引》宣講會場地，期盼透過活動提升民眾防災準備與自我保護能力，強調「有拜有保庇、有準備更安心」。嘉義市政府民政處林處長則指出，市內里長防災士受訓率已達八成，市府將持續配合中央政策，攜手打造安全韌性的嘉義市。

內政部常務次長吳堂安指出，《臺灣全民安全指引》嘉義市已發送8萬3,863戶，完成率達77.58%。吳次長指出，臺灣社會長期安全穩定，部分民眾危機意識不足，日前臺北捷運隨機攻擊事件即凸顯平時建立正確安全觀念的重要性。為此，他現場分享三項自保要訣：一是事先準備緊急避難包，重點包括飲用水、耐存乾糧、急救包及收音機等，並置於隨手可取之處；二是遇到煙霧時，應立即降低姿勢、掩住口鼻，朝逆風方向迅速疏散，避免慌亂；三是培養資訊識讀能力，對手機訊息保持警覺，不製造或轉傳未經查證的訊息，以共同維護社會秩序與資訊安全。

警政署張榮興署長說明，他本身是嘉義子弟，今日回到故鄉推廣《臺灣全民安全指引》，感到格外有意義。張署長指出，這本「小橘書」是當我們面對各類災難時的重要指南，教導民眾如何正確應變、保護自己與家人。除了天然災害，臺灣也處於軍事威脅的環境中，民眾應對防空警報保持高度警覺。以往的萬安演習現已調整為城鎮韌性演習，目的是強化全民面對各類危機的應變能力，民眾應事先了解住家或工作地點附近的避難場所位置，當緊急狀況發生時才能迅速前往避難。

內政部指出，嘉義市目前已有1,310位民眾取得防災士資格。我國地處環太平洋地震帶及颱風侵襲路徑，提升全民應變能力至為迫切。內政部12月起在全國16個非直轄市的在地宮廟舉辦《臺灣全民安全指引》宣講會，今日在嘉義市嘉義城隍廟舉辦的宣講會是第7場，未來還有9場，期盼透過宮廟的社區影響力，將防災知識深入基層。