國際航線回來了！ 台南航空站商家盼旅客回流、重現榮景
台南航空站為雲嘉南地區最大機場，2011年核定開放國際航班後，一度擁有4條固定航線，但受疫情影響陸續停飛，讓航空站內設櫃商店生意大受影響，如今睽違2年，再度迎來固定國際航線，航空站內商店業者相當期待，盼能夠恢復過往榮景。
台南航空站定調為國際機場，站內大廳設置餐飲及伴手禮紀念品商店，海關管制區內也有一處免稅商店，目前都有業者進駐持續營運，不過進駐的商店業者說，自疫情後航空站旅客就明顯少很多，生意也差了很多，如今總算又有固定國際航班，大家都相當期待。
業者提到，這2年航空站僅有國內航線旅客，客源量並不多，進駐營運真很辛苦，期間雖偶有包機國際航班，但僅是零星班次，並非長久客源，對商店來說擁有穩定客源至關重要，很期待此次重新直飛的固定國際航線，也盼有更多航線、更多商家一起進駐台南航空站。
台南航空站主任楊益瑞說，航空站免稅商店、餐飲及紀念商品部都有業者進駐營運，航空站受限於空間大小關係，暫時無法容納更多業者及商店進駐，此次再度擁有固定國際航線，希望透過源源不斷的客源，讓航線能夠持久經營，航空站也能穩定發展。
