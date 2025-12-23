台南最美老街「新化年貨大街」明年辦6天 拚重振人氣

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
將邁入第15年的新化年貨大街，特色是在中正路（老街）封街辦理。圖／資料照片／台南市觀旅局提供

邁入第15年的台南「新化年貨大街」將於明年2月10日至2月15日登場，為期6天，比照今年在中正路（老街）封街辦理，招租攤位從168攤增至180攤，最近幾年活動被批「像逛大型夜市」，經發局提前啟動跨局處協調作業，並要求招租攤位要有一定比例的年貨和伴手禮，力拚重振人氣。

新化年貨大街在有「最美老街」之稱的新化老街舉辦，除對外招租特色攤位，也結合新化傳統市場及店家，吸引新化及鄰近地區居民採買，帶動地方營收及觀光，今年籌備作業提前啟動，跨局處協調整合資源，經發局說老街招商租金比照去年，市議員余柷青及李偉智均要求辦得完善，重振地方商機。

余柷青針對地方意見提出五大訴求，包括數位消費券管理、垃圾清運子車模式、交通節點宣傳等，盼全面提升活動素質。余柷青說，新化年貨大街近幾年人氣下滑，和販售商品缺乏年味，及摸彩品缺乏單獨的大獎，而是結合台南購物節有關，市府補助也有限，但仍要求辦出特色，以讓活動永續。

新化區公所表示將協調新化國中、國小校園及瓜瓜園觀光工廠作為停車配套，觀旅局將透過遊客中心、官網及周邊景點加強宣傳，並研議168線旅客優惠；市場處提供促銷方案，串接吉祥物及購物節行銷，工務局核發路權。

交通局協助封街公告，也會透過公車站及電子看板曝光資訊，綠幹線公車會有「新化年貨大街」宣傳並補強偏遠場域接駁；衛生局聯合稽查與食品抽驗，警、消負責治安及緊急應變，環保局安排定點清運及流動廁所。

民眾說，年貨大街商品同質性高、價格偏高、特色不足，「感覺像逛大型夜市，真正過年需要的東西太少」。經發局指出，今年招商將增加年貨及伴手禮攤位比例，並強化在地特色。

年貨大街 老街 伴手禮

