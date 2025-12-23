台南大東、大東東夜市「分裂」人氣下滑 大東東提增加周三營業
台南市夜市美食是觀光亮點，全市列管46處夜市（其中大益夜市暫停營業），東區知名的大東夜市因市府重新標租夜市用地，分裂為「大東夜市」與「大東東夜市」，兩者同位於林森路，但空間切割與動線不便，人潮明顯流失。市場處表示，大東東夜市已提出增設周三營業日申請，最快明年初通過；大東夜市暫不跟進。
市場處說，大東和大東東夜市分裂是人氣下滑主因，另花園夜市增加周五營業（從周四至周日營業4天）也影響客源。過往台南夜市有「大大武花大武花」朗朗上口的口訣，曾有人建議限制夜市營業日期，以維持傳統，但參考外縣市法令並無相關限制，目前在市場處官網公告夜市名單與營業時間，並在市場及夜市巡禮篇介紹，以便利遊客查詢。
大東夜市土地約三分之二屬市府、三分之一屬台南市農會，原租約於2022年底到期。市府重新標租三分之二用地，新得標業者與原經營團隊未能合作，最終導致夜市分裂，「大東夜市」規模較小約40攤，以美食為主；「大東東夜市」原約400攤，屬綜合型夜市，兩者均在每周一、二及周五營業。
民眾說，分裂後的兩處夜市中間隔開，需繞行至外人行道才能逛完兩個夜市，動線不便影響逛街意願，攤商收入下降，部分轉往其他夜市。市場處指出，目前兩夜市已除掉分隔線，大東東夜市為重振市場，已提出增加周三營業申請目前審查中；大東夜市暫不跟進。
此外，台南市有24處道路型夜市，其中5處尚未合法，包括新化正新路夜市、新營中華路、麻豆夜市、大內夜市及西港市場周邊夜市，均已輔導申請合法納管中。審核條件涵蓋交通衝擊評估、停車及動線配置、交通疏導、消防安全、油煙排放控制、垃圾清運規畫，以及夜間不得使用擴音設備等，確保夜市營運安全與居民生活品質。
