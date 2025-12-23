嘉義縣明年度公告地價上漲 朴子「地王」蟬聯每坪61萬

快訊

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義科學園區及周邊產業園區發展，明年度公告土地現值較今年調升3.34%，住宅區土地、成屋及預售屋呈量縮價漲趨勢。聯合報系資料照
嘉義縣土地面積約18.9萬公頃，土地筆數為74萬餘筆，共劃分4419個地價區段。據統計顯示，明年度公告土地現值較今年調升3.34%，「地王」仍由朴子市山通路與市西路口商業區的平和段564地號土地蟬聯，每平方公尺18萬4750元，每坪約61萬元，與去年持平。

嘉義科學園區、馬稠後產業園區、大埔美工業園區等重大建設陸續開發，加上縣治特區、高鐵特定區、擴大縣治六單元市地重劃，帶動交易價格持續提升，漲幅明顯。全縣其餘地區公告土地現值上漲幅度為2.28%，而公告地價上漲幅度為3.19%，僅微幅調升。

嘉義縣2026年公告土地現值及公告地價，以不動產市場交易動態分析，受中央銀行信用管制等環境因素影響，土地移轉筆數、買賣總件數及預售屋成交申報件數呈現減少趨勢；住宅區土地、非都市建築用地、成屋及預售屋交易平均單價持續上漲，整體呈量縮價漲趨勢。

地政處長邱慧燕說，嘉義縣明年公告土地現值及公告地價，主要依據調查市場買賣案例，並舉辦4場公開說明會彙集各界意見，同時邀集毗鄰縣市政府協調，期能適度反映市場價格變動及衡量民眾負擔能力，並同時兼顧嘉義縣地價區段的均衡性及合理性。

地政處表示，公告土地現值及公告地價分別為課徵土地增值稅與地價稅的參考依據，轄內各宗土地的土地現值與地價將於明年1月1日正式公告，自公告日起，民眾可於上班時間前往各地政事務所閱覽處翻閱或至嘉義縣政府地政處網站查詢。

