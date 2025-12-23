醫院添耶誕風 柳營奇美辦衛教闖關散播歡樂吸引民眾參與

柳營奇美醫院今天舉辦邀請民眾與同仁穿戴有耶誕節元素的造型，有的裝扮成聖誕老公公、麋鹿、雪人，甚至出現亮眼烤雞造型，活潑逗趣造型搭配衛教闖關互動遊戲增添趣味，更讓醫院流露濃濃耶誕風。

耶誕節將至，各地日來瀰漫濃濃耶誕風，這股風潮也悄悄吹入外人眼中的醫療機構；柳營奇美上午在醫院一樓大廳，舉辦「聖誕來闖關．健康樂滿滿」活動，現場共吸引逾300位民眾與同仁熱情參與，現場洋溢著耶誕節慶歡笑聲。

柳營奇美醫院表示，此次現場精心安排多個互動關卡，透過遊戲、問答與實境示範，藉此提升病人與家屬對自身就醫權益與健康識能。民眾在輕鬆愉快的氣氛中完成各項挑戰後，即可獲得精美小禮物，在闖關過程中多了驚喜與儀式感。醫療團隊更化身耶誕小小關主，耐心解說專業知識，讓原本嚴肅醫療議題變得親切易懂，為現場增添濃厚耶誕節慶氣氛。

柳營奇美院長周偉倪指出，本次互動關卡著重於三大重要健康議題，包括預立醫療照護諮商、用藥安全及營養衛教。透過互動關卡與專業解說，協助民眾認識預立醫療照護的重要性與相關流程，鼓勵及早表達自身醫療意願。同時加強正確用藥觀念，提醒民眾遵循醫囑、降低錯誤使用藥物造成危害的風險。