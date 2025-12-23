嘉義市明年公告土地現值、地價評定通過 「地王」蟬聯現值曝光

嘉義市115年度公告土地現值及公告地價，經地價及標準地價評議委員會評議通過，公告土地現值平均調幅3.43％，公告地價平均調幅3.32％。「地王」仍由中山路兩側東起國華街西至忠義街商業區的榮段2小段70－22地號土地蟬聯，為每平方公尺32萬1216元（每坪約106萬元）。

公告土地現值及公告地價調整結果，明年1月1日公告。

地價調整作業期間113年9月2日至114年9月1日，整體不動產市場呈現「量縮價漲」趨勢，統計實價登錄申報案件數量較前期縮減，市場成交價格穩定上漲。公告土地現值調整，受重大開發建設持續推動及整體經濟等因素等影響，都市地區地價指數呈現上漲趨勢，反映公共建設效益、土地開發成果及市場成交行情。

針對重大公共建設開闢及整體開發區，「湖子內區段徵收區」，因區內公共設施完善，居住環境品質提升，建商持續推案，買賣交易熱絡，公告土地現值平均調整3.75％；「建國二村復興新村市地重劃區」因工程完工，預計規畫為新興商業區，提供大面積商業用地，公告土地現值平均調幅19.97％，其餘成熟區域，多為微幅調升。

公告地價2年調整1次，綜合考量整體不動產市場發展趨勢、財政稅收，及兼顧民眾稅負公平性、合理性及負擔能力等因素評定。全市共計2086個地價區段，計有1718個地價區段（約82.36％）上漲，368個地價區段（約17.64％）持平。

本次「公告土地現值」符合內政部目標達市價9成，依規定每年公告調整，作課徵土地增值稅依據，隨一般正常交易價格變動情形調整；「公告地價」為民眾申報地價參考，民眾可在明年1月31日前至地政所，按公告地價80％至120％價格自行申報地價。