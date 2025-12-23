嘉義聖家醫院沉寂荒廢30年 公民行動與教會攜手重新走入大眾視野

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
明晚迎接耶穌聖誕節平安夜，被譽為台灣偏鄉醫療典範天主教嘉義教區聖家醫院，沉寂荒廢30年後，透過公民行動與教會攜手，重新走入大眾視野。展出當年聖家態像，反映耶穌誕生象徵。記者魯永明／攝影
明晚迎接耶穌誕生平安夜，曾孕育4位醫療奉獻獎得主、被譽為台灣偏鄉醫療典範天主教嘉義教區聖家醫院，沉寂荒廢30年後，透過公民行動與教會攜手，重新走入大眾視野。目前院區舉辦「來看醫生聖家醫院醫療史前導展」，耶誕前回望這段與貧窮者同行歷史，格外具有象徵意義。

公民團體整理過程，翻找出當年製作的小型馬槽，樸實可愛，忠實反映耶穌誕生貧困馬槽信仰象徵。荒煙漫草重生的聖家醫院，在平安夜前再次訴說天主愛世人，耶穌「與貧者同行」故事，讓今年耶誕節多了溫柔深刻的重量。

發起公民行動的關懷故鄉公共服務協會理事長蕭英偉指出，文史考據發現，醫院最早名稱「貧民醫院」，一度稱為「聖家貧病診所」。但威權政治時代，「貧民」被認為有損國家形象，政府要求更名，最終定名「聖家醫院」。考據找到1981年「貧民義診券」，清楚寫著「憑券免收一切費用」，見證當年醫院以濟貧為志的初心。

當時醫院每月結算平均透支3萬6千元，對醫院經營沉重負擔，但神父與修士持續向歐美募款、募集藥品，只為讓貧苦病患能有生路，又神父發願「貞潔、安貧、服從」，安貧樂道，以貧為樂，這樣的精神，正呼應耶穌誕生馬槽、與貧者為伍核心信仰。

聖家醫院創立於1961年，由匈牙利籍耶穌會神父、葉由根醫師，以及修士藥師晁金名，在嘉縣偏鄉鹿草鄉設立。當時沿海偏鄉醫療資源極度匱乏，2人選擇扎根鄉間，為貧困鄉民看診、施藥，甚至常減免或不收費，成為無數家庭病痛貧苦生命依靠。聖家醫院在晁金名修士1996年辭世後停擺，院區荒廢。2021年，蕭英偉與退休嘉中教師黃瑛瑛發起公民行動，號召志工與輔中學生整理，天主教嘉義教區經費支持。歷經4年多努力，塵封建築與醫療史料終於重見天日，見證主愛。

