歷時3年竣工 馬沙溝多功能活動中心今入厝吃湯圓慶賀

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
歷時3年竣工，台南市將軍區馬沙溝多功能活動中心今啟用，圖為內部陳設情形。記者謝進盛／翻攝
歷時3年竣工，台南市將軍區馬沙溝多功能活動中心今啟用，圖為內部陳設情形。記者謝進盛／翻攝

歷經3年施工，台南市政府投入近4000萬元闢建將軍區「沙溝多功能活動中心」今天由市長黃偉哲主持啟用典禮，也和地方鄉親一起享用湯圓，分享「入厝」喜悅，未來可望提供地方更舒適的公共活動空間。

馬沙溝原有多功能活動中心因內部空間狹小且出入口緊臨道路，有安全疑慮，經市長黃偉哲指示，基於居民使用需求及安全考量，由市府編列預算自籌3786萬元辦理，選定於馬沙溝段436、437地號土地興建，歷經多次工項調整及預算增編，該建築為2層設計，總樓地板面積約為201坪，自2022年11月動土，歷時3年竣工。

黃偉哲今天主持啟用儀式，由長平國小民俗舞蹈表演及三慈國小醒獅團揭開序幕，立委陳亭妃、市議員蔡秋蘭、謝舒凡、蔡蘇秋金、陳昆和、方一峰等人出席。現場提供湯圓及在地特色美食，讓與會來賓及里民們一同分享「入厝」的喜慶氣氛。

黃偉哲表示，馬沙溝多功能活動中心啟用，不僅是社區公共建設邁向新階段象徵，更為當地居民提供優質、安全的公共活動空間。它鄰近當地信仰中心「李聖宮」，周邊靠海，未來可辦理共餐、關懷據點，甚至民眾可在此辦理嫁娶喜慶事宜，成為凝聚社區情感、促進文化交流及推動居民終身學習重要據點。市府團隊也將持續充實活動中心設備，強化既有活動中心的服務效能。

將軍區長張介軍指出，新建活動中心位置位於馬沙溝地區，涵蓋長沙里及平沙里，活動中心內部規畫一樓設置禮堂，提供里民舉辦集會、婚宴等活動使用，也可發揮在地化之社區照顧，營造永續健康的社區環境。二樓規劃多元使用空間，可達成多目標使用功能。

黃偉哲表示，馬沙溝多功能活動中心啟用，不僅是社區公共建設邁向新階段象徵，更為當地居民提供優質、安全公共活動空間。記者謝進盛／翻攝
黃偉哲表示，馬沙溝多功能活動中心啟用，不僅是社區公共建設邁向新階段象徵，更為當地居民提供優質、安全公共活動空間。記者謝進盛／翻攝
歷時3年竣工，台南市將軍區馬沙溝多功能活動中心今啟用。記者謝進盛／翻攝
歷時3年竣工，台南市將軍區馬沙溝多功能活動中心今啟用。記者謝進盛／翻攝

