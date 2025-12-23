雲林公告地價略漲虎尾高鐵漲最大 地王由斗六市這地段蟬聯

雲林縣地價及標準地價評議委員會昨天通過2026年度公告土地現值、公告地價。受不動產市場交易熱絡因素影響，土地現值及公告地價均上漲，平均漲幅分別為2.09%及2.41%，其中公告地價以虎尾高鐵特定區漲幅達4.46%居冠。地王則仍由斗六火車站前大同路與愛國街的路口地段獲得蟬聯，每坪58.5萬元，最低則在四湖鄉離島工業區每坪只約17元。

縣府地政處指出，雲林全縣20鄉鎮市2026年共劃設6952個地價區段，以縣內過去一年的不動產市場交易情形、實價登錄資訊、公共建設發展、地方財政需要、民眾稅賦能力、地價均衡及公告土地現值與公告地價與市價差距等因素作依據，先召開說明會聽取民眾意見後，再送地價及標準地價評議委員會評議，昨天評議結果出爐。

2026年調幅較高的地區分別為斗南、虎尾及斗六，其中斗南鎮因小東工業區市地重劃開發，帶來公共設施完善、交通便利，且距高速公路約只3至5分鐘路程，具產業聚集效益等利多因素，不僅開發區地價上漲，鄰近的住宅區、工業區亦受外溢效應，市價隨之上漲，因此公告土地現值調整幅度為3.51%，公告地價調幅為3.39%。

除了斗南小東工業區漲幅高，虎尾高鐵特定區近年建案不斷推出，加上虎尾正推動擴大都市計畫案，預期心理下，使不動產市場交易持續熱絡，公告土地現值調整幅度為3.08%，公告地價調幅為4.46%，位居雲林漲幅最高的地區。

斗六市近年則有幾個新興發展區建案不斷推出，加上2025年位於市區的人文公園區段徵收正如火如荼開發，規畫有住宅區、商業區、宗教用地、道路、機關用地等，強化整個開發區的住商機能，因此斗六市公告土地現值調整幅度為2.57%，公告地價調幅為3.75%。

至於今年地王則仍由斗六市獲得蟬聯，位於火車站前的大同路與愛國街的交叉路口地段，每坪高達58.5萬元為，為雲林地王，最低則位在四湖鄉離島工業區每坪只約17元。