雲林公告地價略漲虎尾高鐵漲最大 地王由斗六市這地段蟬聯

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
斗六市火車站前大同路和愛國街交叉口附近地段再度蟬聯雲林縣地王，公告地價每坪58.5萬元。記者蔡維斌／攝影
斗六市火車站前大同路和愛國街交叉口附近地段再度蟬聯雲林縣地王，公告地價每坪58.5萬元。記者蔡維斌／攝影

雲林縣地價及標準地價評議委員會昨天通過2026年度公告土地現值、公告地價。受不動產市場交易熱絡因素影響，土地現值及公告地價均上漲，平均漲幅分別為2.09%及2.41%，其中公告地價以虎尾高鐵特定區漲幅達4.46%居冠。地王則仍由斗六火車站前大同路與愛國街的路口地段獲得蟬聯，每坪58.5萬元，最低則在四湖鄉離島工業區每坪只約17元。

⭐2025總回顧

縣府地政處指出，雲林全縣20鄉鎮市2026年共劃設6952個地價區段，以縣內過去一年的不動產市場交易情形、實價登錄資訊、公共建設發展、地方財政需要、民眾稅賦能力、地價均衡及公告土地現值與公告地價與市價差距等因素作依據，先召開說明會聽取民眾意見後，再送地價及標準地價評議委員會評議，昨天評議結果出爐。

2026年調幅較高的地區分別為斗南、虎尾及斗六，其中斗南鎮因小東工業區市地重劃開發，帶來公共設施完善、交通便利，且距高速公路約只3至5分鐘路程，具產業聚集效益等利多因素，不僅開發區地價上漲，鄰近的住宅區、工業區亦受外溢效應，市價隨之上漲，因此公告土地現值調整幅度為3.51%，公告地價調幅為3.39%。

除了斗南小東工業區漲幅高，虎尾高鐵特定區近年建案不斷推出，加上虎尾正推動擴大都市計畫案，預期心理下，使不動產市場交易持續熱絡，公告土地現值調整幅度為3.08%，公告地價調幅為4.46%，位居雲林漲幅最高的地區。

斗六市近年則有幾個新興發展區建案不斷推出，加上2025年位於市區的人文公園區段徵收正如火如荼開發，規畫有住宅區、商業區、宗教用地、道路、機關用地等，強化整個開發區的住商機能，因此斗六市公告土地現值調整幅度為2.57%，公告地價調幅為3.75%。

至於今年地王則仍由斗六市獲得蟬聯，位於火車站前的大同路與愛國街的交叉路口地段，每坪高達58.5萬元為，為雲林地王，最低則位在四湖鄉離島工業區每坪只約17元。

地政處表示，2026年度公告土地現值、公告地價將於1月1日公告，民眾可向各地政事務所查詢，或在1月2日起上網查詢。

虎尾高鐵特定區內有許多重大公共建設及建案林立，帶動公告地價上漲，成為雲林漲幅最大的地區。記者蔡維斌／翻攝
虎尾高鐵特定區內有許多重大公共建設及建案林立，帶動公告地價上漲，成為雲林漲幅最大的地區。記者蔡維斌／翻攝

斗六 雲林 火車站

