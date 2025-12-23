數字展現台南蛻變 黃偉哲亮7年政績：引投資近3千億、減債逾200億

台南市政府今日舉行第729次擴大市政會議，市長黃偉哲發表就職7年施政成績單，強調市政是一棒接一棒，他承接歷任縣市長基礎，全力推動各項建設。7年來累計公務車行程可繞行台灣543圈，象徵深入基層、傾聽民意。

黃偉哲也以具體數字展現城市蛻變：，招商投資額逾2939億元，創造約6.3萬個就業機會；累計減債205億元，財政穩健，將資產留給下一代。面對新版財劃法導致中央補助款減少12億元及房屋稅收入下降，必須在有限資源內發揮最大效率，「市民對政府的期待只會更多不會更少」，必須以高度的耐心與用心來面對，也期許團隊持續努力，目前的成果只是「通往未來的新起點」。

在基礎建設方面，台南完成60座滯洪池，農漁水路改善達2,117公里（約4.7條國道一號長度），成效全國第一。交通服務逐步升級，已設置42條小黃公車路線、17座立體停車場，改善市區及偏鄉交通。社會福利與長照政策持續落實，設置68座活動中心、92座特色遊戲場、13座親子悠遊館，規畫1萬2,045戶社會住宅，新營醫院北門分院轉型為長照資源中心，長照涵蓋率連續四年六都第一。

農業方面，透過「新農業三核心」建構完整冷鏈與加工體系，完成將軍智慧水產加工中心、玉井農產加工及冷鏈物流中心，以及新化果菜市場搬遷，被譽為「最美菜市場」。北安商業區、麻豆及七股工業區、大台南會展中心陸續啟用，支撐產業發展動能。水環境與永續交通建設亦持續推動，完成3座再生水廠及YouBike 2.0布建632站點，促進水資源再生與綠色交通普及。

城市文化建設成果豐碩，完成南美館二館、左鎮化石園區、山上花園水道博物館、水交社文化園區及市圖總館等指標場館，形成完整文化帶；百年西市場修復後再現風華，岸內影視基地吸引「大濛」、「斯卡羅」等影視團隊進駐，推動文化底蘊向外擴展。重大產業建設如七股工業區、永康創意設計園區及台南科技產業專區持續推進，交通工程包括國道8號、台61線、北外環及安平跨港大橋同步施工。