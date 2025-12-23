快訊

傳台積電熊本二廠「跳過4奈米直攻2奈米」！網反挺：需求會更大

迎史上最長寒假！台師大邀英日師資授課 開放全台學生、社會人士選讀

美容師電話通知「狗狗洗好了快來接」 全家傻眼：沒送愛犬過去

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉基民雄八福長照學苑動土 住宿長照及日照2028年完工

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
戴德森醫療財團法人斥資5億元在嘉義縣民雄鄉打造八福長照學苑，將新增57床住宿式長照，預計2028年完工。圖／嘉基提供
戴德森醫療財團法人斥資5億元在嘉義縣民雄鄉打造八福長照學苑，將新增57床住宿式長照，預計2028年完工。圖／嘉基提供

戴德森醫療財團法人斥資5億元，在嘉義縣民雄鄉打造創新型長照園區「八福長照學苑」，縣長翁章梁今天參加動土典禮，以「挪亞方舟」為意象，興建地上4樓、共1877坪社福長照大樓，提供57床住宿式長照、復能訓練與世代共融空間，預計2028年完工。

⭐2025總回顧

嘉義基督教醫院院長陳煒說，八福長照學苑不只是「安置」機構，更像是長者生活的社區，1樓為日照、大齡食堂、運動生活館，2樓活動空間及教室，3、4樓規畫住宿長照機構57床。同時設置多元共融共學空間，讓孩子、青年與長者交流，兼顧關照長者及家屬的身心靈療癒。

戴德森醫療財團法人董事長高堂恩說，「八福」寓意聖經的祝福與盼望，而「學苑」象徵「活到老、學到老」生活態度。八福長照學苑以「方舟」為外觀意象，未來將與鄰近的雙福基督教醫院緊密合作，從醫療端挹注復健、失智照護、慢性病管理等專業資源。

翁章梁表示，嘉義縣是全台老化程度最高縣市之一，民雄鄉是人口最多的鄉鎮，八福長照學苑補足長照量能，園區內包括多種服務，透過創新服務重新定義老後生活，希望讓長者能在熟悉的土地生活，重新展現能力、延續學習與重拾價值，得到最有尊嚴、最安心的照顧。

戴德森醫療財團法人斥資5億元在嘉義縣民雄鄉打造八福長照學苑，縣長翁章梁（左二）今天參加動土典禮。圖／嘉基提供
戴德森醫療財團法人斥資5億元在嘉義縣民雄鄉打造八福長照學苑，縣長翁章梁（左二）今天參加動土典禮。圖／嘉基提供
戴德森醫療財團法人斥資5億元在嘉義縣民雄鄉打造八福長照學苑，縣長翁章梁今天參加動土典禮。圖／嘉基提供
戴德森醫療財團法人斥資5億元在嘉義縣民雄鄉打造八福長照學苑，縣長翁章梁今天參加動土典禮。圖／嘉基提供
戴德森醫療財團法人斥資5億元在嘉義縣民雄鄉打造八福長照學苑，將新增57床住宿式長照，預計2028年完工。圖／嘉基提供
戴德森醫療財團法人斥資5億元在嘉義縣民雄鄉打造八福長照學苑，將新增57床住宿式長照，預計2028年完工。圖／嘉基提供

長照 嘉義

延伸閱讀

中央投入80億助無人機產業 嘉縣辦冬令營盼種下科技種子

嘉縣啟動AI無人機冬令營 培育創新應用人才

嘉義縣議會寒冬送暖11年 張明達號召企業助210弱勢戶

民間捐贈嘉縣公共圖書館 授權81部國際級紀錄片公播權

相關新聞

普發6千嘉義市議會三讀通過市府農曆年前發放 議長提醒發放3原則

嘉義市議會臨時會開上午閉幕，完成市府提案普發現金6千元追加預算案，總金額16億8054萬元，以及商圈活絡與觀光振興配套議...

嘉基民雄八福長照學苑動土 住宿長照及日照2028年完工

戴德森醫療財團法人斥資5億元，在嘉義縣民雄鄉打造創新型長照園區「八福長照學苑」，縣長翁章梁今天參加動土典禮，以「挪亞方舟...

聖馬爾定ROSA膝關節置換破250例 南台灣居冠

嘉義市聖馬爾定醫院今天舉辦「機械手臂系統關節置換突破250例」發表記者會，宣布ROSA機械手臂輔助人工膝關節置換手術累積...

Uber「最大戶」落腳台南！年搭逾2千趟引發網友熱議與解讀

Uber首度公開2025年台灣整體行程洞察，其中有人單趟行程長達500公里，從台北一路搭到高雄；另有年度搭乘次數最多的用...

職涯定位更精準 永康就業中心首創「AI職能速測平台」

讓個人職涯定位更精準，勞動部雲嘉南分署永康就業中心今天宣布，自行開發成功的 「AI職能速測平台」，運用iCAP職能基準於...

影／嘉市博會加管樂節掀觀光熱潮 日本管樂隊演奏這首國語歌觀眾驚喜

320+1嘉義市城市博覽會進入尾聲，接棒的國際管樂節，形成活動加乘效應，讓周休假日湧入大批人潮。市博會多元展區，結合國際...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。