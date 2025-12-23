聽新聞
嘉基民雄八福長照學苑動土 住宿長照及日照2028年完工
戴德森醫療財團法人斥資5億元，在嘉義縣民雄鄉打造創新型長照園區「八福長照學苑」，縣長翁章梁今天參加動土典禮，以「挪亞方舟」為意象，興建地上4樓、共1877坪社福長照大樓，提供57床住宿式長照、復能訓練與世代共融空間，預計2028年完工。
嘉義基督教醫院院長陳煒說，八福長照學苑不只是「安置」機構，更像是長者生活的社區，1樓為日照、大齡食堂、運動生活館，2樓活動空間及教室，3、4樓規畫住宿長照機構57床。同時設置多元共融共學空間，讓孩子、青年與長者交流，兼顧關照長者及家屬的身心靈療癒。
戴德森醫療財團法人董事長高堂恩說，「八福」寓意聖經的祝福與盼望，而「學苑」象徵「活到老、學到老」生活態度。八福長照學苑以「方舟」為外觀意象，未來將與鄰近的雙福基督教醫院緊密合作，從醫療端挹注復健、失智照護、慢性病管理等專業資源。
翁章梁表示，嘉義縣是全台老化程度最高縣市之一，民雄鄉是人口最多的鄉鎮，八福長照學苑補足長照量能，園區內包括多種服務，透過創新服務重新定義老後生活，希望讓長者能在熟悉的土地生活，重新展現能力、延續學習與重拾價值，得到最有尊嚴、最安心的照顧。
