聖馬爾定ROSA膝關節置換破250例 南台灣居冠

嘉義市聖馬爾定醫院今天舉辦「機械手臂系統關節置換突破250例」發表記者會，宣布ROSA機械手臂輔助人工膝關節置換手術累積突破250例，創下南台灣各級醫院最多紀錄。運動醫學科主任黃立人醫師表示，機械手臂可依病人個別膝關節條件進行精準調整，讓人工關節放在最適位置，有效提升術後穩定度與整體滿意度。

聖馬爾定醫院自2018年完成院內首例MAKO半膝人工關節置換術以來，持續引進高階輔助科技，並於2023年導入ROSA機械手臂系統，全面應用於全人工膝關節置換手術。累積至今已完成超過250例，不僅手術量居南台灣之冠，也代表團隊在精準手術與臨床照護上的成熟實力。

黃立人表示，傳統全人工膝關節置換在旋轉角度選擇上有限，僅能提供0度與外旋3度，對於嚴重退化性膝關節炎患者而言，往往難以完全符合實際解剖與動態需求。ROSA機械手臂則可透過36個解剖註冊點建立病人專屬3D骨骼結構，並於手術中即時量測膝關節在伸直與彎曲時的內外側穩定度，提供外轉10度至內轉3度、共13度的調整空間，使人工關節能更精準地置放，維持行走與彎曲時的自然穩定。

活動現場邀請一對年近8旬的張姓夫妻分享治療經驗。兩人長期飽受雙膝疼痛困擾，嘗試過復健與藥物治療皆未獲改善，經評估後決定接受雙膝同時置換手術。術後隔天即可下床練習行走，第3天順利出院，恢復情形良好，對生活品質的改善感受明顯。

黃立人表示，透過機械手臂輔助，不僅能避免人工關節角度誤差導致的不穩定或關節錯位，手術流程也更加順暢，術前無須再拍攝特殊角度X光送海外重建，手術時間約1個半小時，搭配全程生理監測，讓麻醉與手術安全性同步提升。不過，他也提醒，術後仍需配合適度運動與肌耐力訓練，才能維持長期效果。