聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
Uber首度公開2025年台灣整體行程洞察，年度最長單趟行程突破500公里，而年度最高搭乘趟次的用戶來自台南，一年內完成超過2000趟行程。圖／Uber提供
Uber首度公開2025年台灣整體行程洞察，年度最長單趟行程突破500公里，而年度最高搭乘趟次的用戶來自台南，一年內完成超過2000趟行程。圖／Uber提供

Uber首度公開2025年台灣整體行程洞察，其中有人單趟行程長達500公里，從台北一路搭到高雄；另有年度搭乘次數最多的用戶家住台南，一年完成超過2000趟行程。臉書粉專「台南式 Tainan Style」轉貼指出，若以單趟100元粗估，該名用戶一年花費恐超過20萬元，直言「真的是大戶」，但也認為短期內仍比自己買一台車省錢。

貼文一出，吸引大量網友留言，討論「這到底是怎麼搭的」，市議員朱正軒說， 感覺是幫忙叫車的人；還有人說是「台南之光」。不少網友認為，該帳號很可能並非個人使用，而是公司公帳或負責幫忙叫車的窗口，包括企業行政人員、飯店或餐廳櫃檯、公務機制，甚至酒店、會館代叫車服務等，「一年幾千趟其實不意外」。

有網友分享自己的前老闆小孩每天搭uber上學，一天基本就2趟，加上幫客戶叫車，自己叫車，也是uber的大戶！也有人分享自身經驗指出，曾負責訂票或叫車，一年累積數十、上百筆紀錄，實際搭乘者卻另有其人。還有人分享台南老闆還滿常叫多元計程車的，每周都要從台南、屏東來回一趟。

也有網友從成本角度分析，認為一年花20萬元搭Uber，仍低於養車的折舊、油錢、保險、稅金與保養費，若再計入司機人事成本，更顯得划算；另有人指出，對經常應酬、喝酒，搭車更好，不要酒駕叫車更安全。

也有不少留言將焦點指向台南交通環境，認為大眾運輸班次少、公車不易等候，加上停車不便，使得多元計程車成為不少民眾日常移動的選項；也有人推測，可能是業務人員、外送、頻繁往返多點的工作型態，或帳號多人共用所致。

不過，留言中也出現各種揣測與玩笑式說法，還有人說會不會是「送溫體牛肉的」，還有人說「台南有Uber 還以為北部才有」，「一年2000趟」的案例，引發話題，也看得出來多元計程車已更為一種代步的新選擇。

台南 計程車

相關新聞

普發6千嘉義市議會三讀通過市府農曆年前發放 議長提醒發放3原則

嘉義市議會臨時會開上午閉幕，完成市府提案普發現金6千元追加預算案，總金額16億8054萬元，以及商圈活絡與觀光振興配套議...

Uber「最大戶」落腳台南！年搭逾2千趟引發網友熱議與解讀

Uber首度公開2025年台灣整體行程洞察，其中有人單趟行程長達500公里，從台北一路搭到高雄；另有年度搭乘次數最多的用...

聖馬爾定ROSA膝關節置換破250例 南台灣居冠

嘉義市聖馬爾定醫院今天舉辦「機械手臂系統關節置換突破250例」發表記者會，宣布ROSA機械手臂輔助人工膝關節置換手術累積...

職涯定位更精準 永康就業中心首創「AI職能速測平台」

讓個人職涯定位更精準，勞動部雲嘉南分署永康就業中心今天宣布，自行開發成功的 「AI職能速測平台」，運用iCAP職能基準於...

影／嘉市博會加管樂節掀觀光熱潮 日本管樂隊演奏這首國語歌觀眾驚喜

320+1嘉義市城市博覽會進入尾聲，接棒的國際管樂節，形成活動加乘效應，讓周休假日湧入大批人潮。市博會多元展區，結合國際...

1張紅單引發1盆蘭花故事善的循環 朴子人用愛守護賣蘭花阿伯

嘉義縣朴子市區日前1張因賣蘭花路邊擺攤遭檢舉開出交通紅單，沒有讓賣蘭花維生劉姓阿伯陷入孤立，反而引來一波波協助支持。從里...

