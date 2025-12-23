快訊

職涯定位更精準 永康就業中心首創「AI職能速測平台」

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
勞動部雲嘉南分署永康就業中心今自行開發成功的 「AI職能速測平台」，協助企業更快速掌握人才職能，也讓個人職涯定位更精準。記者謝進盛／翻攝
讓個人職涯定位更精準，勞動部雲嘉南分署永康就業中心今天宣布，自行開發成功的 「AI職能速測平台」，運用iCAP職能基準於徵才活動前對求職者進行職能盤點，並同步推廣給企業使用，協助企業更快速掌握人才職能。

永康就業中心主任李奇玫說明，「AI職能速測平台」係整合勞動部所有就業促進措施，包括：iCAP職能基準、就業促進工具、勞工就業通計畫等資訊，以數位化、無紙化提供求職者快速便捷的就業服務，企業選才亦能透過平台快速掌握職務所需核心職能；求職者也能透過職能測評了解自己能力與職涯定位，再搭配就服員現場提供諮詢服務，精準找到最適合職務。

她進一步指出，因今年年初山區地震頻傳導致災情嚴重，尤其永康中心轄區的楠西、南化、玉井區等偏鄉，交通、物質中斷影響民眾生計，有感於此，永康中心乃啟動「偏鄉就業服務專車」提供整合式就業服務，將就業服務資源直接帶到偏鄉，以協助民眾快速重返職場。

值得一提的是，該「AI職能速測平台」，已成功協助眾多企業與求職者運用iCAP職能基準來進行職能盤點、人才培訓與工作媒合，近期新營、嘉義、虎尾等多個就業中心前往永康中心參訪，欲了解如何在徵才活動中導入。

其中，多家南科科技大廠提供身障者就業機會，導入「AI職能速測平台」，成功協助企業快速掌握求職者能力，該場次順利錄用 8 位身障員工。另有企業反映，主管能透過平台清楚辨識員工能力層級，據以制定訓練計畫，顯著提升團隊戰力；也有服務業企業指出，運用iCAP職能地圖展開幫助公司重新檢視職務規格，降低人力流動，讓面試更精準、用人更有效率。

李奇玫說，因勞動部積極在推動iCAP職能基準，為使其落實於企業端及民眾端，永康中心今年度共辦理40場偏鄉徵才系列活動，於活動時運用「AI職能速測平台」來推廣iCAP職能基準，已成為企業人才發展重要工具，更是求職者自我檢視職涯定位利器。

