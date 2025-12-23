快訊

新北割頸案乾哥12年、乾妹11年 死者父母發不自殺聲明全文曝光

林襄被爆遭冷凍！經紀人莉奈長文揭兩人真實關係 「去年底發生一些紛擾」

郵局戶頭剩39元…警方清查張文金流 最大金主是母親

影／嘉市博會加管樂節掀觀光熱潮 日本管樂隊演奏這首國語歌觀眾驚喜

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府安排日本熊本工業高等學校吹奏樂部，日前冬至下午，走進市博會熱門展區嘉義舊監宿舍群，在「嘉私選物」展區進行戶外巡迴演出，吸引大批民眾欣賞。記者魯永明／攝影
嘉市府安排日本熊本工業高等學校吹奏樂部，日前冬至下午，走進市博會熱門展區嘉義舊監宿舍群，在「嘉私選物」展區進行戶外巡迴演出，吸引大批民眾欣賞。記者魯永明／攝影

320+1嘉義市城市博覽會進入尾聲，接棒的國際管樂節，形成活動加乘效應，讓周休假日湧入大批人潮。市博會多元展區，結合國際管樂節精彩演出，成功為嘉義注入滿滿音樂與觀光動能。

台灣與日本交流密切，今年國際管樂節邀請多支日本知名高中吹奏樂團來台交流。市府安排日本熊本工業高等學校吹奏樂部，日前冬至下午，走進市博會熱門展區嘉義舊監宿舍群，在「嘉私選物」展區進行戶外巡迴演出，吸引大批民眾欣賞。

冬日暖陽灑落歷史宿舍群，日本學生們接連演奏多首膾炙人口的樂曲，整齊劃一演奏與充滿張力的節奏，讓現場氣氛迅速升溫。其中，吹奏樂部特別為台灣觀眾準備經典名曲「月亮代表我的心」，熟悉旋律響起，立刻引發全場共鳴，不少民眾輕聲跟唱，掌聲與歡呼聲此起彼落，場面溫馨又熱烈。

熊本學校吹奏樂部演出展現高度音樂性，充滿表演張力。學生們隨旋律起伏變換動作，戴太陽眼鏡帥氣，站起來全身律動，搭配管樂節奏，讓觀眾感受青春洋溢、熱血沸騰魅力。民眾直呼，能在逛市博會，近距離聆聽高水準管樂演出，視覺聽覺一次滿足，格外幸福。

首次來台熊本工業高等學校吹奏樂部，以「KUMAKO」行進樂聞名，創部第6年，是日本高中吹奏樂界資深代表。該團擁有豐富競賽經驗，曾多次在九州行進樂大賽奪金獎，今年榮獲全日本行進樂大賽金獎及優秀獎肯定。參與國際管樂節以「PASSION」為演出主題，除參加管樂踩街活動，也規畫多場巡迴演出，走進城市、貼近民眾，將充滿快樂、喜悅與動感的樂音，獻給台灣觀眾。

嘉市府安排日本熊本工業高等學校吹奏樂部，日前冬至下午，走進市博會熱門展區嘉義舊監宿舍群，在「嘉私選物」展區進行戶外巡迴演出，吸引大批民眾欣賞。記者魯永明／攝影
嘉市府安排日本熊本工業高等學校吹奏樂部，日前冬至下午，走進市博會熱門展區嘉義舊監宿舍群，在「嘉私選物」展區進行戶外巡迴演出，吸引大批民眾欣賞。記者魯永明／攝影
嘉市府安排日本熊本工業高等學校吹奏樂部，日前冬至下午，走進市博會熱門展區嘉義舊監宿舍群，在「嘉私選物」展區進行戶外巡迴演出，吸引大批民眾欣賞。記者魯永明／攝影
嘉市府安排日本熊本工業高等學校吹奏樂部，日前冬至下午，走進市博會熱門展區嘉義舊監宿舍群，在「嘉私選物」展區進行戶外巡迴演出，吸引大批民眾欣賞。記者魯永明／攝影
嘉市府安排日本熊本工業高等學校吹奏樂部，日前冬至下午，走進市博會熱門展區嘉義舊監宿舍群，在「嘉私選物」展區進行戶外巡迴演出，吸引大批民眾欣賞。記者魯永明／攝影
嘉市府安排日本熊本工業高等學校吹奏樂部，日前冬至下午，走進市博會熱門展區嘉義舊監宿舍群，在「嘉私選物」展區進行戶外巡迴演出，吸引大批民眾欣賞。記者魯永明／攝影
嘉市府安排日本熊本工業高等學校吹奏樂部，日前冬至下午，走進市博會熱門展區嘉義舊監宿舍群，在「嘉私選物」展區進行戶外巡迴演出，吸引大批民眾欣賞。記者魯永明／攝影
嘉市府安排日本熊本工業高等學校吹奏樂部，日前冬至下午，走進市博會熱門展區嘉義舊監宿舍群，在「嘉私選物」展區進行戶外巡迴演出，吸引大批民眾欣賞。記者魯永明／攝影
嘉市府安排日本熊本工業高等學校吹奏樂部，日前冬至下午，走進市博會熱門展區嘉義舊監宿舍群，在「嘉私選物」展區進行戶外巡迴演出，吸引大批民眾欣賞。記者魯永明／攝影
嘉市府安排日本熊本工業高等學校吹奏樂部，日前冬至下午，走進市博會熱門展區嘉義舊監宿舍群，在「嘉私選物」展區進行戶外巡迴演出，吸引大批民眾欣賞。記者魯永明／攝影
嘉市府安排日本熊本工業高等學校吹奏樂部，日前冬至下午，走進市博會熱門展區嘉義舊監宿舍群，在「嘉私選物」展區進行戶外巡迴演出，吸引大批民眾欣賞。記者魯永明／攝影
嘉市府安排日本熊本工業高等學校吹奏樂部，日前冬至下午，走進市博會熱門展區嘉義舊監宿舍群，在「嘉私選物」展區進行戶外巡迴演出，吸引大批民眾欣賞。記者魯永明／攝影
嘉市府安排日本熊本工業高等學校吹奏樂部，日前冬至下午，走進市博會熱門展區嘉義舊監宿舍群，在「嘉私選物」展區進行戶外巡迴演出，吸引大批民眾欣賞。記者魯永明／攝影
嘉市府安排日本熊本工業高等學校吹奏樂部，日前冬至下午，走進市博會熱門展區嘉義舊監宿舍群，在「嘉私選物」展區進行戶外巡迴演出，吸引大批民眾欣賞。記者魯永明／攝影

日本 嘉義 熊本

延伸閱讀

MLB／村上宗隆坦言對守備沒信心！ 表態願意為日本打經典賽

林佳龍訪帛琉與美官員同框 日本、澳洲大使同行

日本好奇怪！超商礦泉水大瓶比小瓶便宜 導遊曝真相：為環保

日重啟全球最大核電廠倒數 東京當局將補助採用零碳電力的企業

相關新聞

普發6千嘉義市議會三讀通過市府農曆年前發放 議長提醒發放3原則

嘉義市議會臨時會開上午閉幕，完成市府提案普發現金6千元追加預算案，總金額16億8054萬元，以及商圈活絡與觀光振興配套議...

Uber「最大戶」落腳台南！年搭逾2千趟引發網友熱議與解讀

Uber首度公開2025年台灣整體行程洞察，其中有人單趟行程長達500公里，從台北一路搭到高雄；另有年度搭乘次數最多的用...

職涯定位更精準 永康就業中心首創「AI職能速測平台」

讓個人職涯定位更精準，勞動部雲嘉南分署永康就業中心今天宣布，自行開發成功的 「AI職能速測平台」，運用iCAP職能基準於...

影／嘉市博會加管樂節掀觀光熱潮 日本管樂隊演奏這首國語歌觀眾驚喜

320+1嘉義市城市博覽會進入尾聲，接棒的國際管樂節，形成活動加乘效應，讓周休假日湧入大批人潮。市博會多元展區，結合國際...

1張紅單引發1盆蘭花故事善的循環 朴子人用愛守護賣蘭花阿伯

嘉義縣朴子市區日前1張因賣蘭花路邊擺攤遭檢舉開出交通紅單，沒有讓賣蘭花維生劉姓阿伯陷入孤立，反而引來一波波協助支持。從里...

大鯊魚現蹤嘉義東石外海落網 學者鑑識鯊種拍賣價曝

農曆冬至前後正值野生烏魚汛期，嘉義縣沿海漁船忙著追逐「烏金」蹤影，日前意外捕獲1尾巨大鯊魚，在東石鄉外傘頂洲周邊海域作業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。