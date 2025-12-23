影／嘉市博會加管樂節掀觀光熱潮 日本管樂隊演奏這首國語歌觀眾驚喜

320+1嘉義市城市博覽會進入尾聲，接棒的國際管樂節，形成活動加乘效應，讓周休假日湧入大批人潮。市博會多元展區，結合國際管樂節精彩演出，成功為嘉義注入滿滿音樂與觀光動能。

台灣與日本交流密切，今年國際管樂節邀請多支日本知名高中吹奏樂團來台交流。市府安排日本熊本工業高等學校吹奏樂部，日前冬至下午，走進市博會熱門展區嘉義舊監宿舍群，在「嘉私選物」展區進行戶外巡迴演出，吸引大批民眾欣賞。

冬日暖陽灑落歷史宿舍群，日本學生們接連演奏多首膾炙人口的樂曲，整齊劃一演奏與充滿張力的節奏，讓現場氣氛迅速升溫。其中，吹奏樂部特別為台灣觀眾準備經典名曲「月亮代表我的心」，熟悉旋律響起，立刻引發全場共鳴，不少民眾輕聲跟唱，掌聲與歡呼聲此起彼落，場面溫馨又熱烈。

熊本學校吹奏樂部演出展現高度音樂性，充滿表演張力。學生們隨旋律起伏變換動作，戴太陽眼鏡帥氣，站起來全身律動，搭配管樂節奏，讓觀眾感受青春洋溢、熱血沸騰魅力。民眾直呼，能在逛市博會，近距離聆聽高水準管樂演出，視覺聽覺一次滿足，格外幸福。