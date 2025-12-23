普發6千嘉義市議會三讀通過市府農曆年前發放 議長提醒發放3原則

嘉義市議會臨時會開上午閉幕，完成市府提案普發現金6千元追加預算案，總金額16億8054萬元，以及商圈活絡與觀光振興配套議案，10分鐘完成三讀，會後黃敏惠向議長陳姿妏握手感謝。陳姿妏說，希望讓市民農曆年前領到，並提醒市府秉持「便民、快速、友善」原則，確保符合資格市民都能順利領取，落實照顧市民，振興經濟政策初衷。

陳姿妏說，經議會審議，追加預算等議案全數通過，尤其針對振興經濟普發現金，經市府評估後辦理追加預算，加碼普發現金6千元，讓市民農曆年前領到。針對議員們關心普發現金發放期程，發放基準日、適用對象，以及具體發放方式，請市府盡速完成說明，讓市民充分了解相關規定及時程。

配合普發6千現金，市府端出「重點配套」，鎖定商圈活絡與觀光振興，放大振興效益，讓現金紅利真正留在嘉義、帶動在地經濟。市府提案編列3000萬元，推動「振興經濟促進商圈及夜市活絡計畫」，推出「滿千送百」商圈夜市券。民眾在特約商圈、夜市、公有市場、百貨及賣場消費滿千元，即可兌換百元夜市券，每人最高可領600元。市府估算，透過2500萬元夜市券發放，可望刺激約2.5億元消費動能，有效帶熱商圈與夜市人潮。

市府另規畫2500萬元觀光產業補助自由行計畫，針對國內自由行旅客，入住嘉市合法旅宿，每房每晚最高補助千元旅遊金，預計明年3月實施。期待透過住宿補助，吸引旅客留宿嘉義，帶動餐飲、伴手禮與交通等周邊產業。

市府指出，普發現金屬於最直接有效的振興手段，搭配商圈夜市加碼與觀光住宿補助，可形成「現金到手、消費加倍」的循環效應，特別有助中低收入家庭與在地中小商家，在年節與災後復甦關鍵期，穩住消費信心、活絡城市經濟。