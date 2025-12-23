快訊

新北割頸案乾哥12年、乾妹11年 死者父母發不自殺聲明全文曝光

林襄被爆遭冷凍！經紀人莉奈長文揭兩人真實關係 「去年底發生一些紛擾」

郵局戶頭剩39元…警方清查張文金流 最大金主是母親

聽新聞
0:00 / 0:00

普發6千嘉義市議會三讀通過市府農曆年前發放 議長提醒發放3原則

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市議會臨時會開上午閉幕，完成市府提案普發現金6千元追加預算案，總金額16億8054萬元，以及商圈活絡與觀光振興配套議案，會後市長黃敏惠向議長陳姿妏握手感謝。記者魯永明／攝影
嘉義市議會臨時會開上午閉幕，完成市府提案普發現金6千元追加預算案，總金額16億8054萬元，以及商圈活絡與觀光振興配套議案，會後市長黃敏惠向議長陳姿妏握手感謝。記者魯永明／攝影

嘉義市議會臨時會開上午閉幕，完成市府提案普發現金6千元追加預算案，總金額16億8054萬元，以及商圈活絡與觀光振興配套議案，10分鐘完成三讀，會後黃敏惠向議長陳姿妏握手感謝。陳姿妏說，希望讓市民農曆年前領到，並提醒市府秉持「便民、快速、友善」原則，確保符合資格市民都能順利領取，落實照顧市民，振興經濟政策初衷。

陳姿妏說，經議會審議，追加預算等議案全數通過，尤其針對振興經濟普發現金，經市府評估後辦理追加預算，加碼普發現金6千元，讓市民農曆年前領到。針對議員們關心普發現金發放期程，發放基準日、適用對象，以及具體發放方式，請市府盡速完成說明，讓市民充分了解相關規定及時程。

配合普發6千現金，市府端出「重點配套」，鎖定商圈活絡與觀光振興，放大振興效益，讓現金紅利真正留在嘉義、帶動在地經濟。市府提案編列3000萬元，推動「振興經濟促進商圈及夜市活絡計畫」，推出「滿千送百」商圈夜市券。民眾在特約商圈、夜市、公有市場、百貨及賣場消費滿千元，即可兌換百元夜市券，每人最高可領600元。市府估算，透過2500萬元夜市券發放，可望刺激約2.5億元消費動能，有效帶熱商圈與夜市人潮。

市府另規畫2500萬元觀光產業補助自由行計畫，針對國內自由行旅客，入住嘉市合法旅宿，每房每晚最高補助千元旅遊金，預計明年3月實施。期待透過住宿補助，吸引旅客留宿嘉義，帶動餐飲、伴手禮與交通等周邊產業。

市府指出，普發現金屬於最直接有效的振興手段，搭配商圈夜市加碼與觀光住宿補助，可形成「現金到手、消費加倍」的循環效應，特別有助中低收入家庭與在地中小商家，在年節與災後復甦關鍵期，穩住消費信心、活絡城市經濟。

依據109年國發會預估三倍券每1元預算可創造實質GDP最高達到1.99元，推估本次振興消貴金6千元將可創造約32億元經濟活動效益，因此消費金可迅速增加民眾購買力，特別是對中低收入者來說，可有效緩解生活壓力，從而刺激內需和消費，促進經濟回升。

嘉義市議會臨時會開上午閉幕，完成市府提案普發現金6千元追加預算案，總金額16億8054萬元，以及商圈活絡與觀光振興配套議案，議長陳姿妏提醒市府秉持「便民、快速、友善」原則，確保符合資格市民都能順利領取，落實照顧市民，振興經濟政策初衷。記者魯永明／攝影
嘉義市議會臨時會開上午閉幕，完成市府提案普發現金6千元追加預算案，總金額16億8054萬元，以及商圈活絡與觀光振興配套議案，議長陳姿妏提醒市府秉持「便民、快速、友善」原則，確保符合資格市民都能順利領取，落實照顧市民，振興經濟政策初衷。記者魯永明／攝影

夜市券 發現金

延伸閱讀

2025嘉義市國際管樂節 「翡翠騎士」驚艷快閃演出

翡翠騎士嘉義市管樂節15分鐘快閃 瞬間引爆觀眾熱情

嘉義市國際管樂節湧上萬人 警方嚴防隨機殺人模仿效應

嘉市民好幸福不只普發6千元 商圈、夜市、觀光三大好康一次看

相關新聞

普發6千嘉義市議會三讀通過市府農曆年前發放 議長提醒發放3原則

嘉義市議會臨時會開上午閉幕，完成市府提案普發現金6千元追加預算案，總金額16億8054萬元，以及商圈活絡與觀光振興配套議...

Uber「最大戶」落腳台南！年搭逾2千趟引發網友熱議與解讀

Uber首度公開2025年台灣整體行程洞察，其中有人單趟行程長達500公里，從台北一路搭到高雄；另有年度搭乘次數最多的用...

職涯定位更精準 永康就業中心首創「AI職能速測平台」

讓個人職涯定位更精準，勞動部雲嘉南分署永康就業中心今天宣布，自行開發成功的 「AI職能速測平台」，運用iCAP職能基準於...

影／嘉市博會加管樂節掀觀光熱潮 日本管樂隊演奏這首國語歌觀眾驚喜

320+1嘉義市城市博覽會進入尾聲，接棒的國際管樂節，形成活動加乘效應，讓周休假日湧入大批人潮。市博會多元展區，結合國際...

1張紅單引發1盆蘭花故事善的循環 朴子人用愛守護賣蘭花阿伯

嘉義縣朴子市區日前1張因賣蘭花路邊擺攤遭檢舉開出交通紅單，沒有讓賣蘭花維生劉姓阿伯陷入孤立，反而引來一波波協助支持。從里...

大鯊魚現蹤嘉義東石外海落網 學者鑑識鯊種拍賣價曝

農曆冬至前後正值野生烏魚汛期，嘉義縣沿海漁船忙著追逐「烏金」蹤影，日前意外捕獲1尾巨大鯊魚，在東石鄉外傘頂洲周邊海域作業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。