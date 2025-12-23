1張紅單引發1盆蘭花故事善的循環 朴子人用愛守護賣蘭花阿伯

嘉義縣朴子市區日前1張因賣蘭花路邊擺攤遭檢舉開出交通紅單，沒有讓賣蘭花維生劉姓阿伯陷入孤立，反而引來一波波協助支持。從里長、鄉親到外地民眾，各界接力伸出援手，讓靠賣花過日子的阿伯，被朴子人溫柔接住。

「一盆蘭花故事」起因是家境困難劉姓阿伯，早年板模工，靠勞力養家，10多年前車禍行動不便，只能賣蘭花維生，劉姓阿伯日前占用道路擺攤被檢舉開單，打手機給楊石旭訴苦，滿腹生活委屈壓力。楊石旭到場陪伴協助，分享阿伯故事到社群「幸福朴子人」，引發熱烈迴響。有人提供合法免費擺攤地點，許多鄉親買花支持，讓他不用為生活費煩惱。更有人喊「紅單我來繳」，替他分擔壓力。

楊石旭今清晨到鎮安宮廣場，準備替劉姓阿伯拍照、記錄故事。沒想到到場，就看見令人動容畫面，社群管理員「阿禎」正幫阿伯整理攤位。

阿禎長期在社團及里長服務處協助事務，從不喊累；她10前曾因「一包奠儀」的故事」幫助腦性麻痺、騎三輪車拾荒的「阿誠」，常幫助他人。多年來，「阿禎」將收到的幫助化為回饋，形成社區溫暖的循環。