大鯊魚現蹤嘉義東石外海落網 學者鑑識鯊種拍賣價曝
農曆冬至前後正值野生烏魚汛期，嘉義縣沿海漁船忙著追逐「烏金」蹤影，日前意外捕獲1尾巨大鯊魚，在東石鄉外傘頂洲周邊海域作業，意外拖網捕獲罕見的「細尾長尾鯊」，龐大身形現身東石漁市場，立刻吸引不少漁民與民眾圍觀。
這尾細尾長尾鯊重達約220公斤，體型比一般成人還要大，含尾巴全長約3公尺，氣勢十足。由於出現時機正值冬季，與民眾對鯊魚活動季節的印象不同，也讓這尾「冬至鯊」引人注目。參與拍賣漁民表示，長尾鯊通常在每年5、6月在外傘頂洲一帶海域出沒，冬季捕獲少見，推測是漁船捕撈野生烏魚時意外混獲。
雖然體型驚人，但細尾長尾鯊並非高價魚種。漁民指出，這類長尾鯊不屬於我國公告保育類魚種，在漁市場拍賣行情並不高，即使重達200多公斤，整尾拍賣價格通常僅數千元。拍賣後多由魚販分切成魚塊販售，魚翅加工處理，供市場利用，屬於漁民眼中具經濟實用性的漁獲。
對細尾長尾鯊生態習性，嘉義大學水生生物科學系助理教授董哲煌指出，細尾長尾鯊屬於長尾鯊家族成員，主要棲息大陸棚沿岸附近的深水海域，台灣以東部海域較常見，西部海域罕見。牠們性情溫和，並不會主動攻擊人類，捕食特殊，會利用長尾巴如鞭子般甩動，擊暈小型魚群後再進食。
董哲煌表示，雖然細尾長尾鯊在台灣並非保育類物種，但被國際自然保護聯盟（IUC）列入紅色名錄，屬於族群數量可能面臨威脅的物種。此次在西部外海、且非典型季節出現，具生態觀察價值，也突顯海洋生態變化值得持續關注。
