快訊

日劇女神波瑠結婚！情定小5歲男星 2年前共演結緣

致命美人復仇怪談！日治台灣的異邦人鬼故事

世界歷史上最大戰艦！川普宣布建造2艘全新「川普級」戰艦

4年追拍高山協作員人生紀錄片電影「高山遊民」 導演王安民返嘉分享

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
下月9日放映的紀錄片電影「高山遊民」新銳導演王安民（右四），日前返鄉嘉義縣梅山鄉農會，與鄉親分享拍片甘苦，現場座無虛席、反應熱烈，與姑姑、海峽兩岸知名學者作家、退休中正大學中文系教授王瓊玲（右三）合影。圖／王瓊玲提供
下月9日放映的紀錄片電影「高山遊民」新銳導演王安民（右四），日前返鄉嘉義縣梅山鄉農會，與鄉親分享拍片甘苦，現場座無虛席、反應熱烈，與姑姑、海峽兩岸知名學者作家、退休中正大學中文系教授王瓊玲（右三）合影。圖／王瓊玲提供

下月9日放映的紀錄片電影「高山遊民」新銳導演王安民，日前返鄉嘉義縣梅山鄉農會，與鄉親分享拍片甘苦，現場座無虛席、反應熱烈，為這場結合山林、生命與影像紀錄片「高山遊民」，揭開序幕。

王安民梅山人，9歲喪母，自小與祖母、姑姑們情感深厚，其中1位姑姑是海峽兩岸知名學者作家、退休中正大學中文系教授王瓊玲，安排他返鄉演講，王安民台藝大畢業，主修電影、戲劇雙學位，長期關注自然人文議題，擅長從邊緣者生命經驗，挖掘柔軟真實故事。

「高山遊民」拍攝，源於4年多前王安民攀登雪山、夜宿「三六九山莊」，認識資深高山協作員「阿共」（本名趙國恭）。「阿共」一口台灣國語、粗獷直率性格，「更生人」也是長年奔走高山救難第一線協作員身分，觸動王安民，促使他決定長期蹲點，以影像完整記錄這位「高山遊民」人生

高山協作員（揹工、挑夫）是高山登山活動，協助揹負重物、準備食宿、提供嚮導專業人員，他們是山林不可或缺「靠山」，將登山客物資運送上山，協助山屋建設、步道養護及緊急救難，工作性質特殊、體力負荷大、充滿風險，多為按件計酬季節性工作。

為完成紀錄片，王安民與攝影師陳俊逸揹負超過20公斤器材，4年走訪雪山、大霸尖山、玉山、南湖大山、嘉明湖等3000公尺以上高山，累計上山超過50次。拍攝過程歷經暴雪、濃霧、大雨與低溫，在高風險環境記錄高山協作員工作日常、救援現場與山屋生活。

王瓊玲表示，紀錄片核心是真實，不能事先編劇，也不能導戲。「高山遊民」完全以鏡頭如實呈現台灣高山四季變化壯麗景色，以及高山協作員在孤獨、危險與責任之間交織的人生樣貌。

主角「阿共」曾是風光一時高山嚮導與救難成員，卻因誤入賭債，歷經逃亡、通緝與入獄，人生跌落谷底。出獄後選擇重返山林，背起瓦斯桶，再次回到三六九、七卡、九九等山莊，成為山友口中最可靠、卻也最孤獨存在。王安民長時間陪伴蹲點拍攝，完整呈現「阿共」如何在高山間一步步修補破碎人生。

值得一提的是，片中多次出現、承載無數山友記憶的「三六九山莊」，目前改建，原始樣貌逐漸成為歷史，也讓「高山遊民」成為珍貴影像紀錄。「高山遊民」曾入選金馬創投會議，獲選2025桃園電影節、台灣國際人權電影節觀摩影片，明年1月9日起全台19家戲院上映。王安民說，「紀錄片是時間之神，蹲點不是等待畫面，而是等待關係成立。我最大的資產，不是器材，而是我走過的路。」

下月9日放映的紀錄片電影「高山遊民」。圖／王瓊玲提供
下月9日放映的紀錄片電影「高山遊民」。圖／王瓊玲提供
下月9日放映的紀錄片電影「高山遊民」新銳導演王安民（右），日前返鄉嘉義縣梅山鄉農會，與鄉親分享拍片甘苦，現場座無虛席、反應熱烈，與姑姑、海峽兩岸知名學者作家、退休中正大學中文系教授王瓊玲（左）合影。圖／王瓊玲提供
下月9日放映的紀錄片電影「高山遊民」新銳導演王安民（右），日前返鄉嘉義縣梅山鄉農會，與鄉親分享拍片甘苦，現場座無虛席、反應熱烈，與姑姑、海峽兩岸知名學者作家、退休中正大學中文系教授王瓊玲（左）合影。圖／王瓊玲提供
下月9日放映的紀錄片電影「高山遊民」新銳導演王安民，日前返鄉嘉義縣梅山鄉農會，與鄉親分享拍片甘苦，現場座無虛席、反應熱烈，為這場結合山林、生命與影像紀錄片「高山遊民」，揭開序幕。圖／王瓊玲提供
下月9日放映的紀錄片電影「高山遊民」新銳導演王安民，日前返鄉嘉義縣梅山鄉農會，與鄉親分享拍片甘苦，現場座無虛席、反應熱烈，為這場結合山林、生命與影像紀錄片「高山遊民」，揭開序幕。圖／王瓊玲提供
下月9日放映的紀錄片電影「高山遊民」新銳導演王安民，日前返鄉嘉義縣梅山鄉農會，與鄉親分享拍片甘苦，現場座無虛席、反應熱烈，為這場結合山林、生命與影像紀錄片「高山遊民」，揭開序幕。圖／王瓊玲提供
下月9日放映的紀錄片電影「高山遊民」新銳導演王安民，日前返鄉嘉義縣梅山鄉農會，與鄉親分享拍片甘苦，現場座無虛席、反應熱烈，為這場結合山林、生命與影像紀錄片「高山遊民」，揭開序幕。圖／王瓊玲提供

遊民 紀錄片 人生

延伸閱讀

12強／周思齊看冠軍之路首映 盼各界支持票房突破KANO

張文奪3命墜樓亡「角頭」挨轟教壞小孩 黃尚禾發聲了：不公平

《電影屁屁偵探：星星與月亮》最強新人團體「Pretty's」出道 屁屁偵探組團站C位

【影評】《地母》范冰冰金馬影后級「起乩」，從魔幻寫實看馬華民族困境

相關新聞

大鯊魚現蹤嘉義東石外海落網 學者鑑識鯊種拍賣價曝

農曆冬至前後正值野生烏魚汛期，嘉義縣沿海漁船忙著追逐「烏金」蹤影，日前意外捕獲1尾巨大鯊魚，在東石鄉外傘頂洲周邊海域作業...

1張紅單引發1盆蘭花故事善的循環 朴子人用愛守護賣蘭花阿伯

嘉義縣朴子市區日前1張因賣蘭花路邊擺攤遭檢舉開出交通紅單，沒有讓賣蘭花維生劉姓阿伯陷入孤立，反而引來一波波協助支持。從里...

4年追拍高山協作員人生紀錄片電影「高山遊民」 導演王安民返嘉分享

下月9日放映的紀錄片電影「高山遊民」新銳導演王安民，日前返鄉嘉義縣梅山鄉農會，與鄉親分享拍片甘苦，現場座無虛席、反應熱烈...

嘉市普發6千預算通過 議員要求設籍限制

嘉義市政府規畫振興經濟普發現金6千元，議會昨臨時會通過連同此案在內的5項振興經濟計畫預算，共16.8億元。由於上月出現明...

活化廢糧倉 斗南鐵道小書屋動工

全台現存2座糧食局舊糧倉，位於雲林縣斗南鎮福德路橋下的一座緊鄰鐵道，荒廢多年猶如「鬼屋」，縣府結合逢甲建築小書屋團隊的設...

馬年將至 台南百年米廠連八年推水稻月曆及禮盒接地氣

台南後壁芳榮米廠結合藝術家張百舜，今天推出馬年新米文創禮盒，限量500盒，售價300元。更有以後壁為田間地景的精美月曆，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。