4年追拍高山協作員人生紀錄片電影「高山遊民」 導演王安民返嘉分享

下月9日放映的紀錄片電影「高山遊民」新銳導演王安民，日前返鄉嘉義縣梅山鄉農會，與鄉親分享拍片甘苦，現場座無虛席、反應熱烈，為這場結合山林、生命與影像紀錄片「高山遊民」，揭開序幕。

王安民梅山人，9歲喪母，自小與祖母、姑姑們情感深厚，其中1位姑姑是海峽兩岸知名學者作家、退休中正大學中文系教授王瓊玲，安排他返鄉演講，王安民台藝大畢業，主修電影、戲劇雙學位，長期關注自然人文議題，擅長從邊緣者生命經驗，挖掘柔軟真實故事。

「高山遊民」拍攝，源於4年多前王安民攀登雪山、夜宿「三六九山莊」，認識資深高山協作員「阿共」（本名趙國恭）。「阿共」一口台灣國語、粗獷直率性格，「更生人」也是長年奔走高山救難第一線協作員身分，觸動王安民，促使他決定長期蹲點，以影像完整記錄這位「高山遊民」人生。

高山協作員（揹工、挑夫）是高山登山活動，協助揹負重物、準備食宿、提供嚮導專業人員，他們是山林不可或缺「靠山」，將登山客物資運送上山，協助山屋建設、步道養護及緊急救難，工作性質特殊、體力負荷大、充滿風險，多為按件計酬季節性工作。

為完成紀錄片，王安民與攝影師陳俊逸揹負超過20公斤器材，4年走訪雪山、大霸尖山、玉山、南湖大山、嘉明湖等3000公尺以上高山，累計上山超過50次。拍攝過程歷經暴雪、濃霧、大雨與低溫，在高風險環境記錄高山協作員工作日常、救援現場與山屋生活。

王瓊玲表示，紀錄片核心是真實，不能事先編劇，也不能導戲。「高山遊民」完全以鏡頭如實呈現台灣高山四季變化壯麗景色，以及高山協作員在孤獨、危險與責任之間交織的人生樣貌。

主角「阿共」曾是風光一時高山嚮導與救難成員，卻因誤入賭債，歷經逃亡、通緝與入獄，人生跌落谷底。出獄後選擇重返山林，背起瓦斯桶，再次回到三六九、七卡、九九等山莊，成為山友口中最可靠、卻也最孤獨存在。王安民長時間陪伴蹲點拍攝，完整呈現「阿共」如何在高山間一步步修補破碎人生。