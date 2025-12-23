嘉市普發6千預算通過 議員要求設籍限制

嘉義市政府規畫振興經濟普發現金6千元，議會昨臨時會通過連同此案在內的5項振興經濟計畫預算，共16.8億元。由於上月出現明顯「遷入潮」，還流傳出發放時間點；多名議員要求，領取的設籍限制要參考其他補助，也要避免「領完錢後馬上遷走」。

市府預計明年在農曆年前普發現金，市長黃敏惠表示，正加速處理並協調相關行政作業，包含發放對象、領取條件及發放日期等細節，相關資訊將於近日公告於市府官網。

市府提出追加預算約16億8千萬元，包含振興經濟普發現金約16億2100萬元、商圈夜市活絡計畫3000萬元、觀光產業輔導計畫2500萬元，以及永續新生活推動計畫354萬元。市府建設處長呂獎慧說，預計設置100多處據點發放現金，減少詐騙。

根據11月人口統計，嘉市遷入人數1065人、遷出476人，遷入明顯比前幾月增加，市民最關心屆時領取6千元的設籍基準日為何？議員顏翎熹說，嘉市的新生兒補助，目前為其父或母設籍滿半年可領，希望市府在研議基準日時參考其他補助的設籍年限，更要做配套措施避免領完錢後馬上遷走。

對於發放資格，議員傅大偉、張秀華關心新生兒的領取權益，呂獎慧回應，只要在基準日前出生的新生兒皆可領取。議員陳家平說，目前網路流傳將有3階段發放時間，市府應加強宣導普發現金的訊息。