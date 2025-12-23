活化廢糧倉 斗南鐵道小書屋動工

全台現存2座糧食局舊糧倉，位於雲林縣斗南鎮福德路橋下的一座緊鄰鐵道，荒廢多年猶如「鬼屋」，縣府結合逢甲建築小書屋團隊的設計能量啟動活化，將打造為斗南「鐵道小書屋」，賦予全新面貌。

舊糧倉昨動工，預計2026年底前完工。縣長張麗善偕各界嘉賓焚香祝禱，祈求工程順利，她表示，該場址因荒廢給人陰暗、破敗的印象，就像「鬼屋」一樣讓人不敢靠近，希望透過小書屋計畫，翻轉民眾對空間的想像，讓原本乏人問津的舊倉庫，成為親子共讀、長者休憩及社區交流的重要據點。

斗南鐵道小書屋原址為糧食局舊糧倉，緊鄰台鐵鐵道及台鐵舊宿舍，日治時期保存至今，但閒置30多年，當地東仁里長涂維志表示，建物老舊破敗，甚至有民眾如廁留下遍地「黃金」，有治安與衛生隱憂。

縣府啟動活化計畫，經校長陳清圳媒合，引進逢甲建築小書屋團隊設計規畫，並由欽成營造公司認養與施工。逢甲大學校長黎淑婷說，斗南鐵道小書屋設計圍繞「鐵道、糧食、倉庫」3大主軸，同時保留原有磚牆與室內雀榕，並透過留白與開口，引入自然採光與雨水，展現對自然環境的尊重，也讓老倉庫歷史質感得以延續。